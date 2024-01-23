В Ноябрьске (ЯНАО) начало работу кафе «Поке Воке», где можно отведать блюда из морепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Шеф-повар заведения обещает всем любителям морепродуктов и не только — разноплановое меню. Открытию нового места отдыха ноябрян поспособствовал муниципалитет — предприниматель получил поддержку из городского бюджета», — рассказали в официальном telegram-канале города «Ноябрьск. Официально».
В администрации подчеркнули, что кафе не является франшизой, а имеет свое «лицо и характер». Помимо властей Ноябрьска, грант был выделен правительством округа. «Округ тоже выделил грант на компенсацию затрат по приобретению оборудования. А общий объем инвестиций в город составил больше четырех миллионов рублей», — отметили в источнике.
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