23 января 2024

В Ноябрьске откроют кафе для любителей морепродуктов. Фото

В Ноябрьске открылось кафе «Поке Воке» с меню из морепродуктов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, кафе, бронь, стол в ресторане, севировка
В кафе можно попробовать блюда из морепродуктов и не только (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) начало работу кафе «Поке Воке», где можно отведать блюда из морепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Шеф-повар заведения обещает всем любителям морепродуктов и не только — разноплановое меню. Открытию нового места отдыха ноябрян поспособствовал муниципалитет — предприниматель получил поддержку из городского бюджета», — рассказали в официальном telegram-канале города «Ноябрьск. Официально».

В администрации подчеркнули, что кафе не является франшизой, а имеет свое «лицо и характер». Помимо властей Ноябрьска, грант был выделен правительством округа. «Округ тоже выделил грант на компенсацию затрат по приобретению оборудования. А общий объем инвестиций в город составил больше четырех миллионов рублей», — отметили в источнике.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) начало работу кафе «Поке Воке», где можно отведать блюда из морепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Шеф-повар заведения обещает всем любителям морепродуктов и не только — разноплановое меню. Открытию нового места отдыха ноябрян поспособствовал муниципалитет — предприниматель получил поддержку из городского бюджета», — рассказали в официальном telegram-канале города «Ноябрьск. Официально». В администрации подчеркнули, что кафе не является франшизой, а имеет свое «лицо и характер». Помимо властей Ноябрьска, грант был выделен правительством округа. «Округ тоже выделил грант на компенсацию затрат по приобретению оборудования. А общий объем инвестиций в город составил больше четырех миллионов рублей», — отметили в источнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...