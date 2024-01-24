Губернатор ЯНАО призвал студентов достигать успехов трудом, а не халявой

Артюхов пожелал студентам успехов в учебе
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником и пожелал им достигать успехов в учебе своим трудом, а не с помощью халявы. Поздравление губернатор опубликовал в своем telegram-канале.
«Дорогие студенты, с праздником! На Ямале создаем условия для зачисления наших выпускников в лучшие вузы России. Это удается: девять из десяти учеников профильных классов поступают на желаемую специальность. <…> Успехов в учебе, ярких впечатлений и никакой халявы — покоряйте вершины своим трудом», — говорится в поздравлении Артюхова.
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