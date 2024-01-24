Губернатор ЯНАО призвал студентов достигать успехов трудом, а не халявой

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником

25 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Артюхов пожелал студентам успехов в учебе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником и пожелал им достигать успехов в учебе своим трудом, а не с помощью халявы. Поздравление губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «Дорогие студенты, с праздником! На Ямале создаем условия для зачисления наших выпускников в лучшие вузы России. Это удается: девять из десяти учеников профильных классов поступают на желаемую специальность. <…> Успехов в учебе, ярких впечатлений и никакой халявы — покоряйте вершины своим трудом», — говорится в поздравлении Артюхова.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником и пожелал им достигать успехов в учебе своим трудом, а не с помощью халявы. Поздравление губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «Дорогие студенты, с праздником! На Ямале создаем условия для зачисления наших выпускников в лучшие вузы России. Это удается: девять из десяти учеников профильных классов поступают на желаемую специальность. <…> Успехов в учебе, ярких впечатлений и никакой халявы — покоряйте вершины своим трудом», — говорится в поздравлении Артюхова.