24 января 2024

Губернатор ЯНАО призвал студентов достигать успехов трудом, а не халявой

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов пожелал студентам успехов в учебе Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником и пожелал им достигать успехов в учебе своим трудом, а не с помощью халявы. Поздравление губернатор опубликовал в своем telegram-канале.

«Дорогие студенты, с праздником! На Ямале создаем условия для зачисления наших выпускников в лучшие вузы России. Это удается: девять из десяти учеников профильных классов поступают на желаемую специальность. <…> Успехов в учебе, ярких впечатлений и никакой халявы — покоряйте вершины своим трудом», — говорится в поздравлении Артюхова.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил ямальских студентов с праздником и пожелал им достигать успехов в учебе своим трудом, а не с помощью халявы. Поздравление губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «Дорогие студенты, с праздником! На Ямале создаем условия для зачисления наших выпускников в лучшие вузы России. Это удается: девять из десяти учеников профильных классов поступают на желаемую специальность. <…> Успехов в учебе, ярких впечатлений и никакой халявы — покоряйте вершины своим трудом», — говорится в поздравлении Артюхова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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