Бизнесмен Муравский оценил популярность корейских ресторанов в Кургане

Бизнесмен Муравский: в Кургане будут набирать популярность корейские рестораны

08 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Максим Муравский рассказал, станут ли корейские кафе популярными в городе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы Предприниматель из сферы ресторанного бизнеса из Кургана Максим Муравский спрогнозировал популярность корейских заведений общественного питания среди молодежи. Об этом бизнесмен сообщил корреспонденту URA.RU, комментируя открытие в городе нового заведения. «Корейская кухня может быть востребована среди молодежи Кургана, поскольку в городах с большой студенческой жизнью становятся очень популярны небольшие кафе с K-POP культурой (стиль корейской танцевальной музыки — прим. URA.RU). Такие заведения приходят на смену суши-барам, однако конкуренции с японской кухней у нового ресторана не будет», — рассказал Муравский URA.RU. На вопрос про тенденцию открывать корейские кафе среди курганских рестораторов Муравский ответил, что все будет зависеть от того, насколько вырастет туристический поток, а также в какие страны будут ездить сами курганцы. Бизнесмен отметил, что ростом уже можно считать открытие одного или двух подобных заведений, но при условии, что корейской кухни в регионе вообще не было. «Если откроется больше таких заведений, то вряд ли бизнесмены массово будут открывать корейские кафе. Но это зависит от того, куда будут путешествовать люди. Если основными направлениями туризма станут азиатские страны, то число кафе с этой кухней будет расти», — пояснил URA.RU Муравский. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроют первый за последние 30 лет ресторан корейской кухни. Новое заведение должно стать франшизой тюменской сети общественного питания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из сферы ресторанного бизнеса из Кургана Максим Муравский спрогнозировал популярность корейских заведений общественного питания среди молодежи. Об этом бизнесмен сообщил корреспонденту URA.RU, комментируя открытие в городе нового заведения. «Корейская кухня может быть востребована среди молодежи Кургана, поскольку в городах с большой студенческой жизнью становятся очень популярны небольшие кафе с K-POP культурой (стиль корейской танцевальной музыки — прим. URA.RU). Такие заведения приходят на смену суши-барам, однако конкуренции с японской кухней у нового ресторана не будет», — рассказал Муравский URA.RU. На вопрос про тенденцию открывать корейские кафе среди курганских рестораторов Муравский ответил, что все будет зависеть от того, насколько вырастет туристический поток, а также в какие страны будут ездить сами курганцы. Бизнесмен отметил, что ростом уже можно считать открытие одного или двух подобных заведений, но при условии, что корейской кухни в регионе вообще не было. «Если откроется больше таких заведений, то вряд ли бизнесмены массово будут открывать корейские кафе. Но это зависит от того, куда будут путешествовать люди. Если основными направлениями туризма станут азиатские страны, то число кафе с этой кухней будет расти», — пояснил URA.RU Муравский. Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроют первый за последние 30 лет ресторан корейской кухни. Новое заведение должно стать франшизой тюменской сети общественного питания.