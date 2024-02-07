Тюменцы откроют в Кургане первый за 30 лет ресторан корейской кухни

07 февраля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Кургане откроется франшиза тюменской сети ресторанов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В Кургане откроют первый ресторан корейской кухни за последние 30 лет. Новое заведение станет франшизой тюменской сети общественного питания. Об открытии ресторана корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники сети. «Открытие запланировано уже в конце февраля 2024 года. Срок ориентировочный, так как есть много нюансов, а запуск хочется сделать красивым», — рассказал URA.RU администратор тюменской сети. Как рассказал URA.RU администратор тюменских ресторанов, причиной открытия заведений именно в Кургане стало желание привнести новое в гастро-индустрию города. Преимущественно, меню будет состоять из лапши и риса в различном исполнении. На данный момент рестораны корейской кухни от данной сети уже открыты в самой Тюмени и Тобольске. Курганцы также вспоминают, что в конце 80-х годов в Кургане уже открывали ресторан корейской кухни. Тогда владельцем заведения был тренер по тхэквондо и основатель федерации данного вида спорта из Южной Кореи Цой Мен Чер. Позднее ресторан пришлось закрыть. По одной из версий, причиной стало то, что Цой Мен Чер уехал из Кургана. По другой версии, заведение закрылось из-за смерти тренера из Южной Кореи. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены открыли пять новых точек общественного питания. В городе появились новые кофейни, точки фастфуда и бар с программами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане откроют первый ресторан корейской кухни за последние 30 лет. Новое заведение станет франшизой тюменской сети общественного питания. Об открытии ресторана корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники сети. «Открытие запланировано уже в конце февраля 2024 года. Срок ориентировочный, так как есть много нюансов, а запуск хочется сделать красивым», — рассказал URA.RU администратор тюменской сети. Как рассказал URA.RU администратор тюменских ресторанов, причиной открытия заведений именно в Кургане стало желание привнести новое в гастро-индустрию города. Преимущественно, меню будет состоять из лапши и риса в различном исполнении. На данный момент рестораны корейской кухни от данной сети уже открыты в самой Тюмени и Тобольске. Курганцы также вспоминают, что в конце 80-х годов в Кургане уже открывали ресторан корейской кухни. Тогда владельцем заведения был тренер по тхэквондо и основатель федерации данного вида спорта из Южной Кореи Цой Мен Чер. Позднее ресторан пришлось закрыть. По одной из версий, причиной стало то, что Цой Мен Чер уехал из Кургана. По другой версии, заведение закрылось из-за смерти тренера из Южной Кореи. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены открыли пять новых точек общественного питания. В городе появились новые кофейни, точки фастфуда и бар с программами.