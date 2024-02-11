Пермяки, вдохновленные Илоном Маском, превратили УАЗ в Tesla

Американский миллиардер и инженер Илон Маск вдохновил пермяков на создание собственной модели автомобиля Tesla Cybertruck. Конструкторы из Перми собрали его из фанеры, а основой послужил УАЗ.
«Древесла — так свое изобретение назвали конструкторы из Перми. Как говорит главный инженер внедорожника Иван Костевич, своим кибертраком Маск „бросил им вызов“. В результате они создали свою версию навороченного внедорожника. За основу взяли старенький УАЗ», — сообщил telegram-канал Shot.
УАЗ пермские конструкторы обшили деревом и фанерой, прикрепили на бампер светодиодную ленту и проехались по окрестным дворам. Также изобретатели повесили на машину автомобильные номера.
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