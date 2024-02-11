Пермяки, вдохновленные Илоном Маском, превратили УАЗ в Tesla

12 февраля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Своей Tesla Илон Маск бросил вызов пермским изобретателям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Американский миллиардер и инженер Илон Маск вдохновил пермяков на создание собственной модели автомобиля Tesla Cybertruck. Конструкторы из Перми собрали его из фанеры, а основой послужил УАЗ. «Древесла — так свое изобретение назвали конструкторы из Перми. Как говорит главный инженер внедорожника Иван Костевич, своим кибертраком Маск „бросил им вызов“. В результате они создали свою версию навороченного внедорожника. За основу взяли старенький УАЗ», — сообщил telegram-канал Shot. УАЗ пермские конструкторы обшили деревом и фанерой, прикрепили на бампер светодиодную ленту и проехались по окрестным дворам. Также изобретатели повесили на машину автомобильные номера.

Американский миллиардер и инженер Илон Маск вдохновил пермяков на создание собственной модели автомобиля Tesla Cybertruck. Конструкторы из Перми собрали его из фанеры, а основой послужил УАЗ. «Древесла — так свое изобретение назвали конструкторы из Перми. Как говорит главный инженер внедорожника Иван Костевич, своим кибертраком Маск „бросил им вызов“. В результате они создали свою версию навороченного внедорожника. За основу взяли старенький УАЗ», — сообщил telegram-канал Shot. УАЗ пермские конструкторы обшили деревом и фанерой, прикрепили на бампер светодиодную ленту и проехались по окрестным дворам. Также изобретатели повесили на машину автомобильные номера.