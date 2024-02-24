24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Кургане десятки домов останутся без электричества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, пломба, электричество, счетчик электроэнергии, электроэнергия
В Кургане 26 февраля отключат электричество в десятках домов Фото:

В Кургане 26 февраля десятки домов в нескольких микрорайонах останутся без электричества. По информации АО «СУЭНКО» там запланированы работы на электросетевом комплексе.

«В Кургане для проведения комплексного капитального ремонта оборудования приостановят подачу электроэнергии. Отключения планируются в нескольких микрорайонах», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации.

По данным АО «СУЭНКО» с 9:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят по адресам:

  • ул. Галкинская, №№ 49а, 74 п. 2, 4;
  • ул. Красномаячная, №№ 49, 50;
  • ул. Новаторов, №№ 7а, 9-23, 10-32, 25а;
  • ул. Бажова, №№ 115, 119, 121, 123, 127, 129, 131, 131а;
  • пер. Песчаный, №№ 10-16, 9, 11, 15, 17а.

С 9:15 до 15:00 для допуска бригады подача ресурса будет приостановлена по адресам:

  • ул. Томина, №№ 1к, 1к-2, 2д, 1л, 2ю, 2в;
  • ул. Исетская, № 18а;
  • ул. Кирова, №№ 1б-3, 1б/3, 1б-2, 1б-1, 1, 1а, 2е, 2а-1, 2д-1 2д-2, гаражи;
  • С 10:00 до 16:00 электроэнергии не будет по адресу:
  • 12-й микр-н, № 31, стр. 1.
  • С 13:40 до 16:20 света не будет:
  • 11-й мкр-н, №№ 14, 15.

С 14:00 до 16:00 без электричества:

  • ул. Краснодонская, №№ 27, 29, 31;
  • пр-т Конституции, №№ 67, 69, 69а.

С 9:00 до 14:00 без света останется СНТ «Дорожник».

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 26 февраля десятки домов в нескольких микрорайонах останутся без электричества. По информации АО «СУЭНКО» там запланированы работы на электросетевом комплексе. «В Кургане для проведения комплексного капитального ремонта оборудования приостановят подачу электроэнергии. Отключения планируются в нескольких микрорайонах», — говорится в сообщении представителей ресурсоснабжающей организации. По данным АО «СУЭНКО» с 9:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят по адресам: С 9:15 до 15:00 для допуска бригады подача ресурса будет приостановлена по адресам: С 14:00 до 16:00 без электричества: С 9:00 до 14:00 без света останется СНТ «Дорожник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...