Новые электрички «Финист» вернули из Перми производителю

07 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

В новых электричках нашли недостатки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новые пассажирские электрички «Финист» вернулись из Перми на завод-изготовитель. Сейчас они проходят гарантийный ремонт из-за выявленных недостатков. «Электропоезда прошли обкатку в Перми, но выявились некоторые недоработки. Сейчас их устраняют», — приводит 59.RU слова руководителя Пермской пригородной компании Сергея Канцура. Электрички «Финист» прибыли в Пермь в январе и сразу начали проводить обкаточные поездки. Канцур отметил, что эти поезда более удобные, чем «Ласточки», поскольку в каждой электричке расположено большее количество туалетов и есть USB-порты у каждого пассажирского сидения.

Новые пассажирские электрички «Финист» вернулись из Перми на завод-изготовитель. Сейчас они проходят гарантийный ремонт из-за выявленных недостатков. «Электропоезда прошли обкатку в Перми, но выявились некоторые недоработки. Сейчас их устраняют», — приводит 59.RU слова руководителя Пермской пригородной компании Сергея Канцура. Электрички «Финист» прибыли в Пермь в январе и сразу начали проводить обкаточные поездки. Канцур отметил, что эти поезда более удобные, чем «Ласточки», поскольку в каждой электричке расположено большее количество туалетов и есть USB-порты у каждого пассажирского сидения.