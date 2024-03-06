Новые электрички «Финист» вернули из Перми производителю

В новых электричках нашли недостатки
Новые пассажирские электрички «Финист» вернулись из Перми на завод-изготовитель. Сейчас они проходят гарантийный ремонт из-за выявленных недостатков.
«Электропоезда прошли обкатку в Перми, но выявились некоторые недоработки. Сейчас их устраняют», — приводит 59.RU слова руководителя Пермской пригородной компании Сергея Канцура.
Электрички «Финист» прибыли в Пермь в январе и сразу начали проводить обкаточные поездки. Канцур отметил, что эти поезда более удобные, чем «Ласточки», поскольку в каждой электричке расположено большее количество туалетов и есть USB-порты у каждого пассажирского сидения.
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