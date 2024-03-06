06 марта 2024

Новые электрички «Финист» вернули из Перми производителю

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, электричка, электропоезд, пригородные поезда, скоростной электропоезд ласточка, пригородное сообщение
В новых электричках нашли недостатки Фото:

Новые пассажирские электрички «Финист» вернулись из Перми на завод-изготовитель. Сейчас они проходят гарантийный ремонт из-за выявленных недостатков.

«Электропоезда прошли обкатку в Перми, но выявились некоторые недоработки. Сейчас их устраняют», — приводит 59.RU слова руководителя Пермской пригородной компании Сергея Канцура.

Электрички «Финист» прибыли в Пермь в январе и сразу начали проводить обкаточные поездки. Канцур отметил, что эти поезда более удобные, чем «Ласточки», поскольку в каждой электричке расположено большее количество туалетов и есть USB-порты у каждого пассажирского сидения.

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Новые пассажирские электрички «Финист» вернулись из Перми на завод-изготовитель. Сейчас они проходят гарантийный ремонт из-за выявленных недостатков. «Электропоезда прошли обкатку в Перми, но выявились некоторые недоработки. Сейчас их устраняют», — приводит 59.RU слова руководителя Пермской пригородной компании Сергея Канцура. Электрички «Финист» прибыли в Пермь в январе и сразу начали проводить обкаточные поездки. Канцур отметил, что эти поезда более удобные, чем «Ласточки», поскольку в каждой электричке расположено большее количество туалетов и есть USB-порты у каждого пассажирского сидения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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