13 марта 2024

В детском саду Тюмени ребенок заболел сальмонеллезом

© Служба новостей «URA.RU»
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Болезнь возникла у воспитанницы на фоне ротавируса и норовируса Фото:

Воспитанница частного детского сада Тюмени заболела сальмонеллезным энтеритом из-за нарушения санитарных условий в дошкольном учреждении. По решению суда, детский сад заплатит в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени частное дошкольное учреждение выплатит более 100 тыс. рублей за вред, причиненный здоровью воспитанницы. Семилетняя девочка после посещения детского сада почувствовала себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение, где проходила лечение с диагнозом сальмонеллезный энтерит, вызванный ротавирусом и норовирусом», — говорится в сообщении.

Проверка Роспотребнадзора выявила в частном детском саду нарушения санитарного законодательства. Деятельность дошкольного учреждения приостановлена.

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Воспитанница частного детского сада Тюмени заболела сальмонеллезным энтеритом из-за нарушения санитарных условий в дошкольном учреждении. По решению суда, детский сад заплатит в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени частное дошкольное учреждение выплатит более 100 тыс. рублей за вред, причиненный здоровью воспитанницы. Семилетняя девочка после посещения детского сада почувствовала себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение, где проходила лечение с диагнозом сальмонеллезный энтерит, вызванный ротавирусом и норовирусом», — говорится в сообщении. Проверка Роспотребнадзора выявила в частном детском саду нарушения санитарного законодательства. Деятельность дошкольного учреждения приостановлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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