В детском саду Тюмени ребенок заболел сальмонеллезом

Воспитанница частного детского сада Тюмени заболела сальмонеллезным энтеритом из-за нарушения санитарных условий в дошкольном учреждении. По решению суда, детский сад заплатит в пользу потерпевшей 100 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
«В Тюмени частное дошкольное учреждение выплатит более 100 тыс. рублей за вред, причиненный здоровью воспитанницы. Семилетняя девочка после посещения детского сада почувствовала себя плохо и была госпитализирована в медицинское учреждение, где проходила лечение с диагнозом сальмонеллезный энтерит, вызванный ротавирусом и норовирусом», — говорится в сообщении.
Проверка Роспотребнадзора выявила в частном детском саду нарушения санитарного законодательства. Деятельность дошкольного учреждения приостановлена.
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