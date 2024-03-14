Вахтовик из Омской области напал на полицейского в Новом Уренгое

15 марта 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Пьяный вахтовик из Омской области устроил дебош в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Омской области, работающий вахтовым методом, напал на сотрудника полиции, ударив его кулаком в шею. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, 9 декабря 2023 года в городе Новый Уренгой двое рабочих-вахтовиков, несмотря на строгий запрет, употребляли алкоголь в комнате общежития, при этом громко шумели и выражались нецензурной бранью. Комендант общежития сделала замечание мужчинам о недопустимости нарушений правил общежития и нарушения общественного порядка. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прибывшему по ее вызову сотруднику полиции обвиняемый нанес удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении. Мужчина привлекается к уголовной и административной ответственности не впервые. На данный момент собраны доказательства вины вахтовика, уголовное дело передано в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Омской области, работающий вахтовым методом, напал на сотрудника полиции, ударив его кулаком в шею. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, 9 декабря 2023 года в городе Новый Уренгой двое рабочих-вахтовиков, несмотря на строгий запрет, употребляли алкоголь в комнате общежития, при этом громко шумели и выражались нецензурной бранью. Комендант общежития сделала замечание мужчинам о недопустимости нарушений правил общежития и нарушения общественного порядка. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прибывшему по ее вызову сотруднику полиции обвиняемый нанес удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении. Мужчина привлекается к уголовной и административной ответственности не впервые. На данный момент собраны доказательства вины вахтовика, уголовное дело передано в суд.