14 марта 2024

Вахтовик из Омской области напал на полицейского в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный вахтовик из Омской области устроил дебош в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Омской области, работающий вахтовым методом, напал на сотрудника полиции, ударив его кулаком в шею. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«По данным следствия, 9 декабря 2023 года в городе Новый Уренгой двое рабочих-вахтовиков, несмотря на строгий запрет, употребляли алкоголь в комнате общежития, при этом громко шумели и выражались нецензурной бранью. Комендант общежития сделала замечание мужчинам о недопустимости нарушений правил общежития и нарушения общественного порядка. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прибывшему по ее вызову сотруднику полиции обвиняемый нанес удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении.

Мужчина привлекается к уголовной и административной ответственности не впервые. На данный момент собраны доказательства вины вахтовика, уголовное дело передано в суд.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) житель Омской области, работающий вахтовым методом, напал на сотрудника полиции, ударив его кулаком в шею. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «По данным следствия, 9 декабря 2023 года в городе Новый Уренгой двое рабочих-вахтовиков, несмотря на строгий запрет, употребляли алкоголь в комнате общежития, при этом громко шумели и выражались нецензурной бранью. Комендант общежития сделала замечание мужчинам о недопустимости нарушений правил общежития и нарушения общественного порядка. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прибывшему по ее вызову сотруднику полиции обвиняемый нанес удар кулаком в область шеи», — говорится в сообщении. Мужчина привлекается к уголовной и административной ответственности не впервые. На данный момент собраны доказательства вины вахтовика, уголовное дело передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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