Курганский перевозчик в разы поднял цену на проезд

Раньше стоимость проезда зависела от остановки, на которой планировал высадиться пассажир (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский перевозчик повысил стоимость проезда по маршруту от Кургана до Кетово в полтора-два раза, установив единый тариф для любой остановки, чего ранее не было. Теперь проехать по маршруту №205 стоит 60 рублей. Об этом сообщил паблик в соцсети «ВКонтакте», посвященный транспорту в Курганской области.

«ООО „ПТК“ с 26 марта резко повысило стоимость проезда по межмуниципальному маршруту №205 „Курган — Кетово“. По информации автоматизированного терминала, расположенного в помещении курганского автовокзала, до повышения билеты стоили от 30 до 40 рублей (в зависимости от места, до которого ехал пассажир), а теперь установлен единый тариф — 60 рублей до любой остановки», — сообщил паблик «Курганский транспорт». Исходя из данной информации, стоимость проезда увеличилась в полтора-два раза.

Корреспондент URA.RU позвонил в справочную службу курганского автовокзала. В справочной подтвердили, что тариф был изменен. По информации автовокзала, проехать маршрутом №205 теперь возможно, заплатив за проезд 60 рублей по единому тарифу.

Ранее URA.RU писало, что перевозчики подняли тариф на проезд из Кургана в Тюмень. Новый тариф начал действовать с 1 января.