Картину курганского зека выставили в Эрмитаже. Фото

02 апреля 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Курганский осужденный написал картинку, которую выставляли в Эрмитаже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осужденный из курганской колонии №2 занял второе место на Всероссийском творческом конкурсе живописи и ремесла «Искупление и возрождение». Его работа вместе с картинами других участников выставлялась на несколько дней в государственном музее Эрмитаж. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Осужденный из ИК-2 УФСИН России по Курганской области Филимон М. стал призером российского конкурса <…> В течение нескольких дней после торжественной церемонии картины, написанные в местах лишения свободы, экспонировались в стенах Эрмитажа», — сообщили в курганском управлении. Осужденный из курганской колонии написал работу под названием «Исповедь заключенного». Как сообщили в пресс-службе УФСИН, рисовать мужчина начал в колонии. Там он посещает художественный кружок. В своей работе по мотивам картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» он изобразил священника и кающегося преступника. В конкурсе принимали участие осужденные из 80 регионов страны. Курганцу удалось занять второе место. Свою награду он получит по почте. Курганский осужденный написал картину, занявшую второе место на Всероссийском конкурсе (на снимке по центру между заседающими). фото: УФСИН России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный из курганской колонии №2 занял второе место на Всероссийском творческом конкурсе живописи и ремесла «Искупление и возрождение». Его работа вместе с картинами других участников выставлялась на несколько дней в государственном музее Эрмитаж. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Осужденный из ИК-2 УФСИН России по Курганской области Филимон М. стал призером российского конкурса <…> В течение нескольких дней после торжественной церемонии картины, написанные в местах лишения свободы, экспонировались в стенах Эрмитажа», — сообщили в курганском управлении. Осужденный из курганской колонии написал работу под названием «Исповедь заключенного». Как сообщили в пресс-службе УФСИН, рисовать мужчина начал в колонии. Там он посещает художественный кружок. В своей работе по мотивам картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» он изобразил священника и кающегося преступника. В конкурсе принимали участие осужденные из 80 регионов страны. Курганцу удалось занять второе место. Свою награду он получит по почте.