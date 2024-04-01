01 апреля 2024

Картину курганского зека выставили в Эрмитаже. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Курганский осужденный написал картинку, которую выставляли в Эрмитаже Фото:

Осужденный из курганской колонии №2 занял второе место на Всероссийском творческом конкурсе живописи и ремесла «Искупление и возрождение». Его работа вместе с картинами других участников выставлялась на несколько дней в государственном музее Эрмитаж. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

«Осужденный из ИК-2 УФСИН России по Курганской области Филимон М. стал призером российского конкурса <…> В течение нескольких дней после торжественной церемонии картины, написанные в местах лишения свободы, экспонировались в стенах Эрмитажа», — сообщили в курганском управлении. Осужденный из курганской колонии написал работу под названием «Исповедь заключенного».

Как сообщили в пресс-службе УФСИН, рисовать мужчина начал в колонии. Там он посещает художественный кружок. В своей работе по мотивам картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» он изобразил священника и кающегося преступника.

В конкурсе принимали участие осужденные из 80 регионов страны. Курганцу удалось занять второе место. Свою награду он получит по почте.

Курганский осужденный написал картину, занявшую второе место на Всероссийском конкурсе (на снимке по центру между заседающими).
Курганский осужденный написал картину, занявшую второе место на Всероссийском конкурсе (на снимке по центру между заседающими).

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Осужденный из курганской колонии №2 занял второе место на Всероссийском творческом конкурсе живописи и ремесла «Искупление и возрождение». Его работа вместе с картинами других участников выставлялась на несколько дней в государственном музее Эрмитаж. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Осужденный из ИК-2 УФСИН России по Курганской области Филимон М. стал призером российского конкурса <…> В течение нескольких дней после торжественной церемонии картины, написанные в местах лишения свободы, экспонировались в стенах Эрмитажа», — сообщили в курганском управлении. Осужденный из курганской колонии написал работу под названием «Исповедь заключенного». Как сообщили в пресс-службе УФСИН, рисовать мужчина начал в колонии. Там он посещает художественный кружок. В своей работе по мотивам картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» он изобразил священника и кающегося преступника. В конкурсе принимали участие осужденные из 80 регионов страны. Курганцу удалось занять второе место. Свою награду он получит по почте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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