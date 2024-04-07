Тюменка во время пьянки зарезала своего мужа

08 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Во время застолья между семейной парой произошла ссора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области пьяная женщина зарезала собственного мужа. Во время застолья между ними произошла ссора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «5 апреля 2024 года в ночное время Брызгалова совместно с гражданином В. распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой Зульфия взяла в руки нож и нанесла потерпевшему не менее десяти ударов в область груди и спины, причинив последнему многочисленные колото-резаные ранения», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец умер на месте преступления. Его жену отправили в СИЗО до 5 июня 2024 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области пьяная женщина зарезала собственного мужа. Во время застолья между ними произошла ссора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «5 апреля 2024 года в ночное время Брызгалова совместно с гражданином В. распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой Зульфия взяла в руки нож и нанесла потерпевшему не менее десяти ударов в область груди и спины, причинив последнему многочисленные колото-резаные ранения», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец умер на месте преступления. Его жену отправили в СИЗО до 5 июня 2024 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы.