07 апреля 2024

Тюменка во время пьянки зарезала своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время застолья между семейной парой произошла ссора Фото:

В Тюменской области пьяная женщина зарезала собственного мужа. Во время застолья между ними произошла ссора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«5 апреля 2024 года в ночное время Брызгалова совместно с гражданином В. распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой Зульфия взяла в руки нож и нанесла потерпевшему не менее десяти ударов в область груди и спины, причинив последнему многочисленные колото-резаные ранения», — сообщили в пресс-службе.

Известно, что тюменец умер на месте преступления. Его жену отправили в СИЗО до 5 июня 2024 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Тюменской области пьяная женщина зарезала собственного мужа. Во время застолья между ними произошла ссора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «5 апреля 2024 года в ночное время Брызгалова совместно с гражданином В. распивала спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой Зульфия взяла в руки нож и нанесла потерпевшему не менее десяти ударов в область груди и спины, причинив последнему многочисленные колото-резаные ранения», — сообщили в пресс-службе. Известно, что тюменец умер на месте преступления. Его жену отправили в СИЗО до 5 июня 2024 года, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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