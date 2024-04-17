Из-за паводка тюменская деревня останется без автобуса

Изменения маршрута — явление временное на период паводка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Из-за паводка в деревню Новоуфимская (Тюменская область) не смогут заезжать рейсовые автобусы. Об этом сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

«В связи с временным ограничением движения по низководному мосту через р. Вагай на автомобильной дороге „Подъезд к д. Новоуфимская — Ольгина — Ангарка“ (Аромашевский район) изменен межмуниципальный маршрут №756 „Аромашево — Комсомольский“. В период весеннего половодья автобусы не смогут заезжать в д. Новоуфимская», — указано в сообщении.

Там отметили, что маршрут будет восстановлен после открытия движения по мосту. Точные сроки возобновления автобусного сообщения не названы.