Из-за паводка тюменская деревня останется без автобуса

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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автобусная остановка, автобус, автовокзал тюмень
Изменения маршрута — явление временное на период паводка Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Из-за паводка в деревню Новоуфимская (Тюменская область) не смогут заезжать рейсовые автобусы. Об этом сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

«В связи с временным ограничением движения по низководному мосту через р. Вагай на автомобильной дороге „Подъезд к д. Новоуфимская — Ольгина — Ангарка“ (Аромашевский район) изменен межмуниципальный маршрут №756 „Аромашево — Комсомольский“. В период весеннего половодья автобусы не смогут заезжать в д. Новоуфимская», — указано в сообщении.

Там отметили, что маршрут будет восстановлен после открытия движения по мосту. Точные сроки возобновления автобусного сообщения не названы.

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Из-за паводка в деревню Новоуфимская (Тюменская область) не смогут заезжать рейсовые автобусы. Об этом сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области. «В связи с временным ограничением движения по низководному мосту через р. Вагай на автомобильной дороге „Подъезд к д. Новоуфимская — Ольгина — Ангарка“ (Аромашевский район) изменен межмуниципальный маршрут №756 „Аромашево — Комсомольский“. В период весеннего половодья автобусы не смогут заезжать в д. Новоуфимская», — указано в сообщении. Там отметили, что маршрут будет восстановлен после открытия движения по мосту. Точные сроки возобновления автобусного сообщения не названы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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