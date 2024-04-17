Из-за паводка тюменская деревня останется без автобуса

Из-за паводка в деревню Новоуфимская (Тюменская область) не смогут заезжать рейсовые автобусы. Об этом сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.
«В связи с временным ограничением движения по низководному мосту через р. Вагай на автомобильной дороге „Подъезд к д. Новоуфимская — Ольгина — Ангарка“ (Аромашевский район) изменен межмуниципальный маршрут №756 „Аромашево — Комсомольский“. В период весеннего половодья автобусы не смогут заезжать в д. Новоуфимская», — указано в сообщении.
Там отметили, что маршрут будет восстановлен после открытия движения по мосту. Точные сроки возобновления автобусного сообщения не названы.
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Из-за паводка в деревню Новоуфимская (Тюменская область) не смогут заезжать рейсовые автобусы. Об этом сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области. «В связи с временным ограничением движения по низководному мосту через р. Вагай на автомобильной дороге „Подъезд к д. Новоуфимская — Ольгина — Ангарка“ (Аромашевский район) изменен межмуниципальный маршрут №756 „Аромашево — Комсомольский“. В период весеннего половодья автобусы не смогут заезжать в д. Новоуфимская», — указано в сообщении. Там отметили, что маршрут будет восстановлен после открытия движения по мосту. Точные сроки возобновления автобусного сообщения не названы.