Полученные навыки оказания медпомощи могут пригодиться участникам курса и на «гражданке» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае в субботу, 20 апреля, для жителей провели курс по тактической медицине. Его разработчиками являются участники боевых действий в зоне СВО. Обучение, которое проходило в Нытвенском округе, посетили 13 человек. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с инструктором по имени Даниил (позывной «Базальт»), который рассказал, что уже не первый раз приезжает в Пермь.

«В 2022—2023 года я проходил контрактную службу на позиции взводного медика в диверсионно-разведывательном отряде. В Перми я не первый раз, до этого приезжал тренировать бойцов ГУФСИН по Пермскому краю. Думаю, что полученные навыки пригодятся не только тем, кто решит отправиться в зону СВО, но и здесь, в обычной жизни», — отметил Даниил.

Участников собрали на тренировочной базе в Нытвенском округе. Перед началом занятий — короткий инструктаж Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Инструктор с позывным «Базальт» имеет опыт оказания медпомощи в реальных боевых условиях. поскольку является участником СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участники курса распределили между собой задачи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Оказание помощи «раненому бойцу» проходит в условиях, приближенных к условиям боя — при использовании дымовой завесы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участник курса учится ставить себе обезболивающее при «ранении» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки не только изучали тактическую медицину, но также получили навыки обращения с оружием и взаимодействия при ведении боя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Умение действовать скрытно и не выдать себя противнику — важный навык на поле боя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Житель Пермского края Андрей рассказал URA.RU, что не первый раз принимает участие в подобных учениях: «Сегодня мы приобрели базовые навыки оказания самопомощи, взаимопомощи в экстремальных ситуациях» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прошедший курс по тактической медицине проходит в Перми не последний раз: следующие запланированы на 3,4,5 мая. Автором программы является военный хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич, а проводит его опытная команда инструкторов проекта «Технологии выживания» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU