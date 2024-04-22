Участник СВО научил пермяков выживать и спасать товарищей в условиях боя. Фото, видео

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, раненый, ранение, бинт, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, бинты, перевязка, солдат, военный
Полученные навыки оказания медпомощи могут пригодиться участникам курса и на «гражданке» Фото:

В Пермском крае в субботу, 20 апреля, для жителей провели курс по тактической медицине. Его разработчиками являются участники боевых действий в зоне СВО. Обучение, которое проходило в Нытвенском округе, посетили 13 человек. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с инструктором по имени Даниил (позывной «Базальт»), который рассказал, что уже не первый раз приезжает в Пермь.

«В 2022—2023 года я проходил контрактную службу на позиции взводного медика в диверсионно-разведывательном отряде. В Перми я не первый раз, до этого приезжал тренировать бойцов ГУФСИН по Пермскому краю. Думаю, что полученные навыки пригодятся не только тем, кто решит отправиться в зону СВО, но и здесь, в обычной жизни», — отметил Даниил.

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Участников собрали на тренировочной базе в Нытвенском округе. Перед началом занятий — короткий инструктаж
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Инструктор с позывным «Базальт» имеет опыт оказания медпомощи в реальных боевых условиях. поскольку является участником СВО
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Участники курса распределили между собой задачи
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Оказание помощи «раненому бойцу» проходит в условиях, приближенных к условиям боя — при использовании дымовой завесы
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Участник курса учится ставить себе обезболивающее при «ранении»
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Пермяки не только изучали тактическую медицину, но также получили навыки обращения с оружием и взаимодействия при ведении боя
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Умение действовать скрытно и не выдать себя противнику — важный навык на поле боя
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Житель Пермского края Андрей рассказал URA.RU, что не первый раз принимает участие в подобных учениях: «Сегодня мы приобрели базовые навыки оказания самопомощи, взаимопомощи в экстремальных ситуациях»
Фото:

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
Прошедший курс по тактической медицине проходит в Перми не последний раз: следующие запланированы на 3,4,5 мая. Автором программы является военный хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич, а проводит его опытная команда инструкторов проекта «Технологии выживания»
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В Пермском крае в субботу, 20 апреля, для жителей провели курс по тактической медицине. Его разработчиками являются участники боевых действий в зоне СВО. Обучение, которое проходило в Нытвенском округе, посетили 13 человек. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с инструктором по имени Даниил (позывной «Базальт»), который рассказал, что уже не первый раз приезжает в Пермь. «В 2022—2023 года я проходил контрактную службу на позиции взводного медика в диверсионно-разведывательном отряде. В Перми я не первый раз, до этого приезжал тренировать бойцов ГУФСИН по Пермскому краю. Думаю, что полученные навыки пригодятся не только тем, кто решит отправиться в зону СВО, но и здесь, в обычной жизни», — отметил Даниил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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