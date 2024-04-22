В Пермском крае в субботу, 20 апреля, для жителей провели курс по тактической медицине. Его разработчиками являются участники боевых действий в зоне СВО. Обучение, которое проходило в Нытвенском округе, посетили 13 человек. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с инструктором по имени Даниил (позывной «Базальт»), который рассказал, что уже не первый раз приезжает в Пермь.
«В 2022—2023 года я проходил контрактную службу на позиции взводного медика в диверсионно-разведывательном отряде. В Перми я не первый раз, до этого приезжал тренировать бойцов ГУФСИН по Пермскому краю. Думаю, что полученные навыки пригодятся не только тем, кто решит отправиться в зону СВО, но и здесь, в обычной жизни», — отметил Даниил.
Участников собрали на тренировочной базе в Нытвенском округе. Перед началом занятий — короткий инструктаж
Прошедший курс по тактической медицине проходит в Перми не последний раз: следующие запланированы на 3,4,5 мая. Автором программы является военный хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич, а проводит его опытная команда инструкторов проекта «Технологии выживания»
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В Пермском крае в субботу, 20 апреля, для жителей провели курс по тактической медицине. Его разработчиками являются участники боевых действий в зоне СВО. Обучение, которое проходило в Нытвенском округе, посетили 13 человек. Корреспонденту URA.RU удалось пообщаться с инструктором по имени Даниил (позывной «Базальт»), который рассказал, что уже не первый раз приезжает в Пермь. «В 2022—2023 года я проходил контрактную службу на позиции взводного медика в диверсионно-разведывательном отряде. В Перми я не первый раз, до этого приезжал тренировать бойцов ГУФСИН по Пермскому краю. Думаю, что полученные навыки пригодятся не только тем, кто решит отправиться в зону СВО, но и здесь, в обычной жизни», — отметил Даниил.