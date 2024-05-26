26 мая 2024

В Тюменской области выросли цены на крепкий алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области подорожала водка
В Тюменской области подорожала водка Фото:

В магазинах Тюменской области начали расти цены на коньяк и водку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в регионе также выросла стоимость крепкого алкоголя «домашнего производства».

«Водка и коньяк заметно подорожали в магазинах и алкомаркетах. В некоторых случаях, крепкий алкоголь подорожал на 10% — 15%. Особенно „подросли“ в цене напитки иностранного производства», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменские самогонщики также подняли цены на свою продукцию. «Самогон и крепкие настойки „домашнего производства“ также заметно подорожали. Если раньше частники оценивали свою продукцию в диапазоне от 800 до 1200 рублей за литр, то сейчас минимальная стоимость начинается от 1300 рублей», — рассказал собеседник URA.RU.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В магазинах Тюменской области начали расти цены на коньяк и водку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в регионе также выросла стоимость крепкого алкоголя «домашнего производства». «Водка и коньяк заметно подорожали в магазинах и алкомаркетах. В некоторых случаях, крепкий алкоголь подорожал на 10% — 15%. Особенно „подросли“ в цене напитки иностранного производства», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменские самогонщики также подняли цены на свою продукцию. «Самогон и крепкие настойки „домашнего производства“ также заметно подорожали. Если раньше частники оценивали свою продукцию в диапазоне от 800 до 1200 рублей за литр, то сейчас минимальная стоимость начинается от 1300 рублей», — рассказал собеседник URA.RU. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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