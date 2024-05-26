В Тюменской области выросли цены на крепкий алкоголь

В магазинах Тюменской области начали расти цены на коньяк и водку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в регионе также выросла стоимость крепкого алкоголя «домашнего производства».
«Водка и коньяк заметно подорожали в магазинах и алкомаркетах. В некоторых случаях, крепкий алкоголь подорожал на 10% — 15%. Особенно „подросли“ в цене напитки иностранного производства», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что тюменские самогонщики также подняли цены на свою продукцию. «Самогон и крепкие настойки „домашнего производства“ также заметно подорожали. Если раньше частники оценивали свою продукцию в диапазоне от 800 до 1200 рублей за литр, то сейчас минимальная стоимость начинается от 1300 рублей», — рассказал собеседник URA.RU.
В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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