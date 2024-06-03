Впервые за 200 лет президентом Мексики станет женщина

Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах. В своих соцсетях она заявила, что впервые за 200 лет управлять страной будет не мужчина.
«Впервые за 200 лет существования страны президентом станет женщина. Спасибо каждому мексиканцу», — сообщила Клаудия Шейнбаум на своей странице в X.
На данный момент она набрала больше 58% голосов. У нее большинство. Нынешний глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже поздравил Шейнбаум с победой. Он гордится такой трансформацией в политической жизни страны.
Самой Шейнбаум 61 год. Ранее она долгое время работала мэром города Мехико. В 2007 году она получила Нобелевскую премию мира.
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