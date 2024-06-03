Впервые за 200 лет президентом Мексики станет женщина

Кандидат в президенты Мексики Шейнбаум заявила, что побеждает на выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента Мексики Фото:

Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах. В своих соцсетях она заявила, что впервые за 200 лет управлять страной будет не мужчина.

«Впервые за 200 лет существования страны президентом станет женщина. Спасибо каждому мексиканцу», — сообщила Клаудия Шейнбаум на своей странице в X.

На данный момент она набрала больше 58% голосов. У нее большинство. Нынешний глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже поздравил Шейнбаум с победой. Он гордится такой трансформацией в политической жизни страны.

Самой Шейнбаум 61 год. Ранее она долгое время работала мэром города Мехико. В 2007 году она получила Нобелевскую премию мира.

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Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах. В своих соцсетях она заявила, что впервые за 200 лет управлять страной будет не мужчина. «Впервые за 200 лет существования страны президентом станет женщина. Спасибо каждому мексиканцу», — сообщила Клаудия Шейнбаум на своей странице в X. На данный момент она набрала больше 58% голосов. У нее большинство. Нынешний глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже поздравил Шейнбаум с победой. Он гордится такой трансформацией в политической жизни страны. Самой Шейнбаум 61 год. Ранее она долгое время работала мэром города Мехико. В 2007 году она получила Нобелевскую премию мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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