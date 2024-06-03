В мире Впервые за 200 лет президентом Мексики станет женщина Кандидат в президенты Мексики Шейнбаум заявила, что побеждает на выборах 03 июня 2024 в 11:42 Размер текста - 17 + Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента Мексики Фото: Matias Delacroix/AP/TASS Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах. В своих соцсетях она заявила, что впервые за 200 лет управлять страной будет не мужчина. «Впервые за 200 лет существования страны президентом станет женщина. Спасибо каждому мексиканцу», — сообщила Клаудия Шейнбаум на своей странице в X. На данный момент она набрала больше 58% голосов. У нее большинство. Нынешний глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже поздравил Шейнбаум с победой. Он гордится такой трансформацией в политической жизни страны. Самой Шейнбаум 61 год. Ранее она долгое время работала мэром города Мехико. В 2007 году она получила Нобелевскую премию мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах. В своих соцсетях она заявила, что впервые за 200 лет управлять страной будет не мужчина. «Впервые за 200 лет существования страны президентом станет женщина. Спасибо каждому мексиканцу», — сообщила Клаудия Шейнбаум на своей странице в X. На данный момент она набрала больше 58% голосов. У нее большинство. Нынешний глава страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже поздравил Шейнбаум с победой. Он гордится такой трансформацией в политической жизни страны. Самой Шейнбаум 61 год. Ранее она долгое время работала мэром города Мехико. В 2007 году она получила Нобелевскую премию мира. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям