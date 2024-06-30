30 июня 2024

В Турции устроили охоту на сирийцев из-за изнасилования ребенка мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разъяренные жители перевернули и подожгли несколько автомобилей мигрантов
Разъяренные жители перевернули и подожгли несколько автомобилей мигрантов Фото:

Жители Кайсери в Турции подожгли рабочие места и перевернули несколько автомобилей мигрантов. Причиной стало изнасилование пятилетнего ребенка сирийским беженцем. Об инциденте сообщают местные СМИ.

«В Кайсери толпа перевернула автомобили и подожгла несколько рабочих мест после того, как иностранный гражданин предположительно изнасиловал 5-летнего ребенка», — сообщает турецкий новостной канал NTV. Уточняется, что нарушитель был задержан, а ребенок взят под защиту.

Начальник местной полиции пообещал протестующим, что мигрант и его семья будут депортированы. Губернатор Кайсери сообщил, что ситуация на контроле и попросил жителей быть сдержанными в действиях.

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Жители Кайсери в Турции подожгли рабочие места и перевернули несколько автомобилей мигрантов. Причиной стало изнасилование пятилетнего ребенка сирийским беженцем. Об инциденте сообщают местные СМИ. «В Кайсери толпа перевернула автомобили и подожгла несколько рабочих мест после того, как иностранный гражданин предположительно изнасиловал 5-летнего ребенка», — сообщает турецкий новостной канал NTV. Уточняется, что нарушитель был задержан, а ребенок взят под защиту. Начальник местной полиции пообещал протестующим, что мигрант и его семья будут депортированы. Губернатор Кайсери сообщил, что ситуация на контроле и попросил жителей быть сдержанными в действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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