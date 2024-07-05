Суд вынес приговор пермяку, задолжавшему алименты на миллион рублей

06 июля 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к году и двум месяцам исправительных работ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловский районный суд г. Перми приговорил местного жителя к исправительным работам за отказ платить алименты. Общая сумма задолженности составила более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю Перми. Он признан виновным по статье „Неуплата средств на содержание детей“. Мужчина приговорен к году и двум месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент приговор не вступил в законную силу. Уточняется, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов. Также он не оказывал и добровольной материальной или иной помощи своему несовершеннолетнему сыну. При этом он должен был выполнять обязательства по содержанию ребенка, так как ранее уже привлекался к административной ответственности. Общая сумма задолженности по алиментам составила более миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский районный суд г. Перми приговорил местного жителя к исправительным работам за отказ платить алименты. Общая сумма задолженности составила более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю Перми. Он признан виновным по статье „Неуплата средств на содержание детей“. Мужчина приговорен к году и двум месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент приговор не вступил в законную силу. Уточняется, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов. Также он не оказывал и добровольной материальной или иной помощи своему несовершеннолетнему сыну. При этом он должен был выполнять обязательства по содержанию ребенка, так как ранее уже привлекался к административной ответственности. Общая сумма задолженности по алиментам составила более миллиона рублей.