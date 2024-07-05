05 июля 2024

Суд вынес приговор пермяку, задолжавшему алименты на миллион рублей

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Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, папка, суд
Суд приговорил пермяка к году и двум месяцам исправительных работ Фото:

Свердловский районный суд г. Перми приговорил местного жителя к исправительным работам за отказ платить алименты. Общая сумма задолженности составила более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю Перми. Он признан виновным по статье „Неуплата средств на содержание детей“. Мужчина приговорен к году и двум месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Уточняется, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов. Также он не оказывал и добровольной материальной или иной помощи своему несовершеннолетнему сыну. При этом он должен был выполнять обязательства по содержанию ребенка, так как ранее уже привлекался к административной ответственности. Общая сумма задолженности по алиментам составила более миллиона рублей.

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Свердловский районный суд г. Перми приговорил местного жителя к исправительным работам за отказ платить алименты. Общая сумма задолженности составила более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес обвинительный приговор 41-летнему жителю Перми. Он признан виновным по статье „Неуплата средств на содержание детей“. Мужчина приговорен к году и двум месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент приговор не вступил в законную силу. Уточняется, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов. Также он не оказывал и добровольной материальной или иной помощи своему несовершеннолетнему сыну. При этом он должен был выполнять обязательства по содержанию ребенка, так как ранее уже привлекался к административной ответственности. Общая сумма задолженности по алиментам составила более миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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