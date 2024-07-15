15 июля 2024

Der Spiegel: в Германии танк Бундесвера неожиданно начал стрелять посреди дороги

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Танк гильзами задел автомобиль Фото:

Танк Бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, в результате чего гильзы упали на проезжавший автомобиль. Об этом сообщает полиция районного центра Фрайунг.

«По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей. Его содержание приводит журнал Der Spiegel.

Согласно информации полиции, инцидент произошел в воскресенье около девяти часов вечера по местному времени. Танк следовал в колонне Бундесвера по автобану B 12 в направлении города Пассау. Благодаря тому, что орудия танка были направлены вверх, удалось избежать серьезных повреждений автомобиля и травмирования людей.

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Танк Бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, в результате чего гильзы упали на проезжавший автомобиль. Об этом сообщает полиция районного центра Фрайунг. «По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей. Его содержание приводит журнал Der Spiegel. Согласно информации полиции, инцидент произошел в воскресенье около девяти часов вечера по местному времени. Танк следовал в колонне Бундесвера по автобану B 12 в направлении города Пассау. Благодаря тому, что орудия танка были направлены вверх, удалось избежать серьезных повреждений автомобиля и травмирования людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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