Der Spiegel: в Германии танк Бундесвера неожиданно начал стрелять посреди дороги

16 июля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Танк гильзами задел автомобиль Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Танк Бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, в результате чего гильзы упали на проезжавший автомобиль. Об этом сообщает полиция районного центра Фрайунг. «По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей. Его содержание приводит журнал Der Spiegel. Согласно информации полиции, инцидент произошел в воскресенье около девяти часов вечера по местному времени. Танк следовал в колонне Бундесвера по автобану B 12 в направлении города Пассау. Благодаря тому, что орудия танка были направлены вверх, удалось избежать серьезных повреждений автомобиля и травмирования людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танк Бундесвера, направлявшийся на учения, неожиданно выстрелил холостыми патронами над автобаном в Баварии, в результате чего гильзы упали на проезжавший автомобиль. Об этом сообщает полиция районного центра Фрайунг. «По невыясненным пока причинам было произведено несколько выстрелов из одного из орудий. Выброшенные гильзы попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина», — сообщают правоохранители в докладе, опубликованном на портале полицейских новостей. Его содержание приводит журнал Der Spiegel. Согласно информации полиции, инцидент произошел в воскресенье около девяти часов вечера по местному времени. Танк следовал в колонне Бундесвера по автобану B 12 в направлении города Пассау. Благодаря тому, что орудия танка были направлены вверх, удалось избежать серьезных повреждений автомобиля и травмирования людей.