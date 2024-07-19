19 июля 2024

В зоне СВО погиб рядовой Евгений Валеев из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с бойцом пройдет 23 июля
Прощание с бойцом пройдет 23 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой Евгений Валеев из Березников (Пермский край). Об этом сообщила мэрия города.

«Во время СВО при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Евгений Валеев. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с прикамским бойцом состоится 23 июля в КДЦ по улице Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 11:00.

Прикамский военнослужащий погиб на передовой
Прикамский военнослужащий погиб на передовой
Фото:

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб рядовой Евгений Валеев из Березников (Пермский край). Об этом сообщила мэрия города. «Во время СВО при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Евгений Валеев. Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Борисовича», — написано на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с прикамским бойцом состоится 23 июля в КДЦ по улице Льва Толстого, 50. Гражданская панихида начнется в 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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