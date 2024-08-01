В газовой столице ЯНАО отключат Вечный огонь

Отключение Вечного огня продлится до конца ремонта памятника
В Новом Уренгое (ЯНАО) со 2 августа будет отключен Вечный огонь на площади Памяти. В городском департаменте строительства сообщили, что это связано с плановым ремонтом монумента.
«2 августа закрываем на ремонт площадь Памяти. Подрядчик отремонтирует основание монумента и заменит гранитную плитку. На время ремонта Вечный огонь будет отключен», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что работы продлятся до конца строительного сезона. Уже сейчас на объект завезены материалы.
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