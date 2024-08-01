01 августа 2024

В газовой столице ЯНАО отключат Вечный огонь

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Вечный огонь в Александровском саду Кремля. Москва , могила неизвестного солдата, вечный огонь
Отключение Вечного огня продлится до конца ремонта памятника Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) со 2 августа будет отключен Вечный огонь на площади Памяти. В городском департаменте строительства сообщили, что это связано с плановым ремонтом монумента.

«2 августа закрываем на ремонт площадь Памяти. Подрядчик отремонтирует основание монумента и заменит гранитную плитку. На время ремонта Вечный огонь будет отключен», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что работы продлятся до конца строительного сезона. Уже сейчас на объект завезены материалы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) со 2 августа будет отключен Вечный огонь на площади Памяти. В городском департаменте строительства сообщили, что это связано с плановым ремонтом монумента. «2 августа закрываем на ремонт площадь Памяти. Подрядчик отремонтирует основание монумента и заменит гранитную плитку. На время ремонта Вечный огонь будет отключен», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что работы продлятся до конца строительного сезона. Уже сейчас на объект завезены материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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