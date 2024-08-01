В Тюмени открылась школьная ярмарка

В Тюмени с 1 августа заработал школьный базар. Информация об открытии указана на сайте площадки, где проводится ярмарка.
«На одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Здесь можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе», — указано в описании ярмарки.
Выставка-продажа работает в Тюмени несколько лет. Она продлится с 1 по 31 августа.
В тюменских крупных торговых центрах также появились отдельные витрины с товарами для школы. Там можно приобрести канцелярию, одежду, тетради, рюкзаки и прочее.
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