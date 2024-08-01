01 августа 2024

В Тюмени открылась школьная ярмарка

В Тюмени с 1 августа заработала школьная ярмарка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка продлится до конца августа
Выставка продлится до конца августа Фото:

В Тюмени с 1 августа заработал школьный базар. Информация об открытии указана на сайте площадки, где проводится ярмарка.

«На одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Здесь можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе», — указано в описании ярмарки.

Выставка-продажа работает в Тюмени несколько лет. Она продлится с 1 по 31 августа.

В тюменских крупных торговых центрах также появились отдельные витрины с товарами для школы. Там можно приобрести канцелярию, одежду, тетради, рюкзаки и прочее. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с 1 августа заработал школьный базар. Информация об открытии указана на сайте площадки, где проводится ярмарка. «На одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Здесь можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе», — указано в описании ярмарки. Выставка-продажа работает в Тюмени несколько лет. Она продлится с 1 по 31 августа. В тюменских крупных торговых центрах также появились отдельные витрины с товарами для школы. Там можно приобрести канцелярию, одежду, тетради, рюкзаки и прочее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...