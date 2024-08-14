14 августа 2024

Пермские электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, пермь 2, электричка ласточка
«Ласточки» перевозят в Москву для обновления подвижного состава столицы Фото:

Из Пермского края электропоезда «Ласточки» увозят в Москву для обновления подвижного состава столицы. В Прикамье их планируют заменить электричками типа «Финист».

«В Москве заметили электропоезд „Ласточка“ с оформлением 300-летия Перми. В салоне были пассажиры. Ситуацию прокомментировали в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Там подтвердили, что уже несколько месяцев у них работает электричка, которая изначально курсировала по маршрутам в Прикамье», — сообщило 59.RU.

В компании изданию добавили, что возможность замены части поездов на железнодорожных маршрутах Московской и Тверской областей прорабатывается совместно с РЖД и администрациями субъектов. На 2024 запланирована замена шести поездов на 12 электричек «Ласточка». В будущем компания намерена полностью заменить устаревшие поезда на современный подвижной состав.

Ранее руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур рассказал о возможности убытия пермских «Ласточек» из Прикамья. «Вместо них у нас в регионе останутся только „Финисты“, которые рядом в Екатеринбурге делают. Это нужно, чтобы в полигоне одной компании был однотипный подвижной состав», — пояснил Канцур 59.RU.

Поезда модели ЭС104 «Финист» является полностью импортозамещенным аналогом «Ласточки». Электрички прибыли в Пермский край в январе 2024 года.

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Из Пермского края электропоезда «Ласточки» увозят в Москву для обновления подвижного состава столицы. В Прикамье их планируют заменить электричками типа «Финист». «В Москве заметили электропоезд „Ласточка“ с оформлением 300-летия Перми. В салоне были пассажиры. Ситуацию прокомментировали в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Там подтвердили, что уже несколько месяцев у них работает электричка, которая изначально курсировала по маршрутам в Прикамье», — сообщило 59.RU. В компании изданию добавили, что возможность замены части поездов на железнодорожных маршрутах Московской и Тверской областей прорабатывается совместно с РЖД и администрациями субъектов. На 2024 запланирована замена шести поездов на 12 электричек «Ласточка». В будущем компания намерена полностью заменить устаревшие поезда на современный подвижной состав. Ранее руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур рассказал о возможности убытия пермских «Ласточек» из Прикамья. «Вместо них у нас в регионе останутся только „Финисты“, которые рядом в Екатеринбурге делают. Это нужно, чтобы в полигоне одной компании был однотипный подвижной состав», — пояснил Канцур 59.RU. Поезда модели ЭС104 «Финист» является полностью импортозамещенным аналогом «Ласточки». Электрички прибыли в Пермский край в январе 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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