Пермские электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву

Из Пермского края электропоезда «Ласточки» увозят в Москву для обновления подвижного состава столицы. В Прикамье их планируют заменить электричками типа «Финист».
«В Москве заметили электропоезд „Ласточка“ с оформлением 300-летия Перми. В салоне были пассажиры. Ситуацию прокомментировали в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Там подтвердили, что уже несколько месяцев у них работает электричка, которая изначально курсировала по маршрутам в Прикамье», — сообщило 59.RU.
В компании изданию добавили, что возможность замены части поездов на железнодорожных маршрутах Московской и Тверской областей прорабатывается совместно с РЖД и администрациями субъектов. На 2024 запланирована замена шести поездов на 12 электричек «Ласточка». В будущем компания намерена полностью заменить устаревшие поезда на современный подвижной состав.
Ранее руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур рассказал о возможности убытия пермских «Ласточек» из Прикамья. «Вместо них у нас в регионе останутся только „Финисты“, которые рядом в Екатеринбурге делают. Это нужно, чтобы в полигоне одной компании был однотипный подвижной состав», — пояснил Канцур 59.RU.
Поезда модели ЭС104 «Финист» является полностью импортозамещенным аналогом «Ласточки». Электрички прибыли в Пермский край в январе 2024 года.
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Из Пермского края электропоезда «Ласточки» увозят в Москву для обновления подвижного состава столицы. В Прикамье их планируют заменить электричками типа «Финист». «В Москве заметили электропоезд „Ласточка“ с оформлением 300-летия Перми. В салоне были пассажиры. Ситуацию прокомментировали в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Там подтвердили, что уже несколько месяцев у них работает электричка, которая изначально курсировала по маршрутам в Прикамье», — сообщило 59.RU. В компании изданию добавили, что возможность замены части поездов на железнодорожных маршрутах Московской и Тверской областей прорабатывается совместно с РЖД и администрациями субъектов. На 2024 запланирована замена шести поездов на 12 электричек «Ласточка». В будущем компания намерена полностью заменить устаревшие поезда на современный подвижной состав. Ранее руководитель Пермской пригородной компании Сергей Канцур рассказал о возможности убытия пермских «Ласточек» из Прикамья. «Вместо них у нас в регионе останутся только „Финисты“, которые рядом в Екатеринбурге делают. Это нужно, чтобы в полигоне одной компании был однотипный подвижной состав», — пояснил Канцур 59.RU. Поезда модели ЭС104 «Финист» является полностью импортозамещенным аналогом «Ласточки». Электрички прибыли в Пермский край в январе 2024 года.