27 августа 2024

«Здесь совершенно нечего делать»: тревел-блогер включила Тюмень в список самых неинтересных городов России

Тревел-блогер Валерия Лысенко раскритиковала Тюмень, назвав ее неинтересной
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер раскритиковала Тюмень
Блогер раскритиковала Тюмень Фото:

Автор канала «Лера в вечном путешествии», блогер Валерия Лысенко, занесла Тюмень в список самых неинтересных городов России. Видео опубликовано на YouTube-канале девушки.

«Этот город называют второй Москвой. Возможно, из-за активной застройки. А, возможно, просто нас обманули. В нем совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его еще называют столицей деревень, и это Тюмень», — рассказал блогер в своем видео.

В антирейтинг девушки также попали Иркутск и Чита. В комментариях к ролику тюменцы заступились за областную столицу.

«Вы врете, что в Тюмени нечего делать. Чистый и очень красивый город», — написала одна из зрителей. «В классном городе с классными дорогами, с лучшими в России источниками, с самым большим и классным крытым аквапарком в стране ей нечего делать», — раскритиковал выводы блогера другой пользователь.

Ранее URA.RU писало о десяти вещах, за которые можно гордиться Тюменской областью. В списке древнее море, уникальные развлечения и достопримечательности и развитая сфера туризма.

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Автор канала «Лера в вечном путешествии», блогер Валерия Лысенко, занесла Тюмень в список самых неинтересных городов России. Видео опубликовано на YouTube-канале девушки. «Этот город называют второй Москвой. Возможно, из-за активной застройки. А, возможно, просто нас обманули. В нем совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его еще называют столицей деревень, и это Тюмень», — рассказал блогер в своем видео. В антирейтинг девушки также попали Иркутск и Чита. В комментариях к ролику тюменцы заступились за областную столицу. «Вы врете, что в Тюмени нечего делать. Чистый и очень красивый город», — написала одна из зрителей. «В классном городе с классными дорогами, с лучшими в России источниками, с самым большим и классным крытым аквапарком в стране ей нечего делать», — раскритиковал выводы блогера другой пользователь. Ранее URA.RU писало о десяти вещах, за которые можно гордиться Тюменской областью. В списке древнее море, уникальные развлечения и достопримечательности и развитая сфера туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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