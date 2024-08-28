Пермяки ринулись строить дома и коттеджи

Жители Перми стали чаще строить частные дома, коттеджи и дачи. Спрос на услуги строительных фирм в августе 2024 года вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службу сервиса «Авито Услуги».
«В Перми укрепляется тренд на строительство собственных домов. На платформе Авито Услуги спрос на строительство домов в августе 2024 года вырос на 13% год к году. Пермяки также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 49% за аналогичный период», — сообщили в пресс-службе компании.
Также пермяки стали чаще заказывать изыскательные работы для изучения местности и услуги по проектированию и сметам. Спрос на них вырос на 50% и 98% соответственно. Что касается ремонта и отделки, то популярность этих услуг за года повысилась на 25%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!