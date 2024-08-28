28 августа 2024

Пермяки ринулись строить дома и коттеджи

Авито Услуги: в Перми спрос на строительство домов и коттеджей вырос на 13%
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренд на ИЖС набирает обороты
Тренд на ИЖС набирает обороты Фото:

Жители Перми стали чаще строить частные дома, коттеджи и дачи. Спрос на услуги строительных фирм в августе 2024 года вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службу сервиса «Авито Услуги».

«В Перми укрепляется тренд на строительство собственных домов. На платформе Авито Услуги спрос на строительство домов в августе 2024 года вырос на 13% год к году. Пермяки также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 49% за аналогичный период», — сообщили в пресс-службе компании.

Также пермяки стали чаще заказывать изыскательные работы для изучения местности и услуги по проектированию и сметам. Спрос на них вырос на 50% и 98% соответственно. Что касается ремонта и отделки, то популярность этих услуг за года повысилась на 25%.

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Жители Перми стали чаще строить частные дома, коттеджи и дачи. Спрос на услуги строительных фирм в августе 2024 года вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службу сервиса «Авито Услуги». «В Перми укрепляется тренд на строительство собственных домов. На платформе Авито Услуги спрос на строительство домов в августе 2024 года вырос на 13% год к году. Пермяки также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 49% за аналогичный период», — сообщили в пресс-службе компании. Также пермяки стали чаще заказывать изыскательные работы для изучения местности и услуги по проектированию и сметам. Спрос на них вырос на 50% и 98% соответственно. Что касается ремонта и отделки, то популярность этих услуг за года повысилась на 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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