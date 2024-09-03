03 сентября 2024

В сети появились слитые ответы викторины о Салехарде. Фото

Жители Салехарда нашли правильные ответы на городскую викторину в VK
© Служба новостей «URA.RU»
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Ответы на региональную викторину обнаружили в Салехарде, архивное фото
Ответы на региональную викторину обнаружили в Салехарде, архивное фото Фото:

Жители Салехарда обнаружили «слитые» ответы на городскую викторину. Ответы обнаружили в одной из групп VK, посвященная жизни ямальской столицы.

«Ко мне в руки попали ответы на викторину про Салехард! Решила поделиться с народом, ибо не жадная! У кого что сошлось?» — интересуется жительница столицы, прикладывая фотографию с ответами. 

URA.RU отправило запрос в АНО «Арктический Центр Информационных Проектов» с просьбой разъяснить, соответствуют ли «слитые» ответы действительными. На момент публикации ответ не поступил.

Ответы разместили в группе VK
Ответы разместили в группе VK
Фото:

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Жители Салехарда обнаружили «слитые» ответы на городскую викторину. Ответы обнаружили в одной из групп VK, посвященная жизни ямальской столицы. «Ко мне в руки попали ответы на викторину про Салехард! Решила поделиться с народом, ибо не жадная! У кого что сошлось?» — интересуется жительница столицы, прикладывая фотографию с ответами.  URA.RU отправило запрос в АНО «Арктический Центр Информационных Проектов» с просьбой разъяснить, соответствуют ли «слитые» ответы действительными. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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