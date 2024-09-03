Ответы на региональную викторину обнаружили в Салехарде, архивное фото
Жители Салехарда обнаружили «слитые» ответы на городскую викторину. Ответы обнаружили в одной из групп VK, посвященная жизни ямальской столицы.
«Ко мне в руки попали ответы на викторину про Салехард! Решила поделиться с народом, ибо не жадная! У кого что сошлось?» — интересуется жительница столицы, прикладывая фотографию с ответами.
URA.RU отправило запрос в АНО «Арктический Центр Информационных Проектов» с просьбой разъяснить, соответствуют ли «слитые» ответы действительными. На момент публикации ответ не поступил.
Ответы разместили в группе VK
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