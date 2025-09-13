В Салехарде 13 и 14 сентября жители и гости города отмечают 430-летие со дня основания города. Основные мероприятия и праздничный концерт прошли в субботу. О самых ярких и запоминающихся моментах праздника — в материале URA.RU.
Поздравления губернатора, мэра и известных ведущих
Утро салехардцев началось с принятия поздравлений. Окружную столицу поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Салехарду исполнилось 430 лет. Старейший наш город, живая история региона, его душа. В год 80-летия Победы у нас появился ещё один повод для гордости — по решению президента окружной столице присвоено почётное звание „Город трудовой доблести“», — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
К поздравлениям присоединился мэр Салехарда Алексей Титовский. Окружную столицу с праздником поздравили руководители силовых ведомств Ямала. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прислал видеопоздравление. Сам он в Салехард не приехал, так как вел день города Челябинска. Город поздравил актер Антон Макарский, приехавший в окружную столицу с рабочим визитом.
Дмитрий Артюхов лично обратился к жителям Ямала со сцены в завершении праздника. Он отдал должное труду горожан и мужеству военнослужащих, выполняющих воинский долг в зоне СВО.
Открытие экстрим-парка в Салехарде
В 11:00 салехардцы присутствовали на открытии экстрим-парка. О его строительстве объявили в конце 2023 года. Все задуманное удалось исполнить, и долгожданный спортивный объект распахнул свои двери для любителей экстремальных видов спорта в юбилей города. В церемонии открытия Артюхову ассистировал спортсмен, двукратный чемпион России по трюковому самокату Дмитрий Фазолов.
Парад творческих коллективов и историческая реконструкция в Салехарде
В 12:00 на улице Ленина состоялся парад творческих и трудовых коллективов. Актеры уличных театров и труженики Салехарда прошли по городу.
В то же время, в городском саду прошел фестиваль исторической реконструкции. Актеры представили быт и одежду первопроходцев, осваивающих территории Полярного Урала и Сибири еще в XVII веке.
Богатырские игры и экстремальный фристайл в Салехарде
После открытия экстрим-парка, на площади у «Геолога» развернулись международные «Богатырские игры». Ведущим шоу силачей выступил чемпион мира по пауэрлифтингу Михаил Кокляев. В играх принимали участие спортсмены из Таджикистана, КНР и других государств.
А после дождя начались соревнования по мото- велоспорту. Спортсмены демонстрировали экстремальные трюки на горках. Не обошлось и без травм — спортсмен не справился с выполнением сложного элемента и разбил лицо.
Соревнования пожарных и квест для малышей от МЧС ЯНАО
Для маленьких салехардцев пожарные провели игровой квест. Дети бегали в снаряжении пожарного, соединяли рукава и пробовали себя в роли бойцов расчета.
Потом к соревнованиям приступили взрослые пожарные. «Огненный шторм» — соревнования по функциональному пожарно-спасательному многоборью (кроссфит) объединили четыре команды из городов Салехард и Лабытнанги.
Гигантский торт стал венцом творения кулинаров Салехарда
В честь 430-летия города испекли и торжественно разрезали гигантский праздничный торт длиной три метра и весом 430 килограммов. На его приготовление ушло 25 килограммов муки, 550 яиц, 80 килограммов крем-чиза.
Выступления Мирави, Пелагеи и Газманова в Салехарде
Кульминацией праздника стал вечерний концерт приглашенных звезд, который так ждали салехардцы. Первой на сцену вышла певица Влада Мирави, исполнительница казачьих и народных песен. Выступает в жанре поп-музыки с этническими мотивами.
После выступления певицы, начался концерт Пелагеи. Она исполнила не только свои песни, но вспомнив о Дне рождения Александра Розенбаума исполнила его хит «Есаул молоденький».
Концерт завершился неожиданно. На сцену вышел молодой человек, сделавший предложение своей девушке.
Олег Газманов вышел на сцену. Он начал выступление с песни о русском мире. Гастрольной график артиста очень плотный в этом году. Он дает концерты по всей стране. После Салехарда Газманов направится с сольными выступлениями в Подмосковье и Смоленскую область.
Шоу дронов и 3D фигуры в воздухе
Финалом праздника стало шоу квадрокоптеров. Десятки беспилотных аппаратов выстраивали в воздухе различные фигуры и надписи, став поистине достойным завершением торжества.
А редакция URA.RU напоминает, что празднование Дня города продолжится и 14 сентября. Сегодня мероприятия запланированы на переправе Салехард-Лабытнанги, куда желающих отвезет бесплатный автобус.
