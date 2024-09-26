26 сентября 2024

Начальник пермского ГУФСИН Леонид Мустайкин выслушает жалобы пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Мустайкин проведет личный прием граждан
Леонид Мустайкин проведет личный прием граждан Фото:

Начальник ГУФСИН по Пермскому краю проведет личный прием граждан. Он состоится в 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Личный прием начальник краевого ГУФСИН, генерал-майор внутренней службы проведет Леонид Мустайкин проведет 30 сентября в 15:00. Он состоится в приемной президента по ул. Советская, 6», уточнили в ведомстве.

Отмечается, что личный прием проводится строго по предварительной записи. Для этого следует обращаться в приемную ГУФСИН по телефону: 8(342) 2100-108 с 10:00 до 17:00.

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Начальник ГУФСИН по Пермскому краю проведет личный прием граждан. Он состоится в 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Личный прием начальник краевого ГУФСИН, генерал-майор внутренней службы проведет Леонид Мустайкин проведет 30 сентября в 15:00. Он состоится в приемной президента по ул. Советская, 6», уточнили в ведомстве. Отмечается, что личный прием проводится строго по предварительной записи. Для этого следует обращаться в приемную ГУФСИН по телефону: 8(342) 2100-108 с 10:00 до 17:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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