Начальник пермского ГУФСИН Леонид Мустайкин выслушает жалобы пермяков

Леонид Мустайкин проведет личный прием граждан
Начальник ГУФСИН по Пермскому краю проведет личный прием граждан. Он состоится в 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Личный прием начальник краевого ГУФСИН, генерал-майор внутренней службы проведет Леонид Мустайкин проведет 30 сентября в 15:00. Он состоится в приемной президента по ул. Советская, 6», уточнили в ведомстве.
Отмечается, что личный прием проводится строго по предварительной записи. Для этого следует обращаться в приемную ГУФСИН по телефону: 8(342) 2100-108 с 10:00 до 17:00.
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