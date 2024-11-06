«Город, в котором вы точно захотите жить»: известный тревел-блогер сравнил Тюмень с Москвой

Известный путешественник и блогер Марк Еремин побывал в Тюмени и сравнил ее с Москвой. Свое восхищение городом он выразил на личной странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Тюмень находится от Москвы на расстоянии больше 2 000 километров, но еще лет пять, и город может по праву конкурировать со столицей. Здесь очень круто идет строительство, причем не просто коробки строят, а все очень стильно и красиво. Раньше его называли столицей деревень, но это далеко уже не так. Местные патриотично называют Тюмень лучшим городом и что-то здесь действительно в этом есть», — поделился со своей аудиторией Еремин.
Блогер успел посетить несколько заведений Тюмени. В частности, он осмотрел новый терминал аэропорта Рощино, побывал на термальных источниках и заглянул в местные рестораны. Также Марк Еремин прогулялся по новым жилым комплексам и отметил, что здесь, в отличие от Москвы, где на окраине города строятся «скворечники», возводят современные ЖК с внутренней и внешней инфраструктурой.
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