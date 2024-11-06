06 ноября 2024

«Город, в котором вы точно захотите жить»: известный тревел-блогер сравнил Тюмень с Москвой

Блогер и путешественник Марк Еремин восхитился Тюменью
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер Еремин побывал и на тюменских источниках
Блогер Еремин побывал и на тюменских источниках Фото:

Известный путешественник и блогер Марк Еремин побывал в Тюмени и сравнил ее с Москвой. Свое восхищение городом он выразил на личной странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Тюмень находится от Москвы на расстоянии больше 2 000 километров, но еще лет пять, и город может по праву конкурировать со столицей. Здесь очень круто идет строительство, причем не просто коробки строят, а все очень стильно и красиво. Раньше его называли столицей деревень, но это далеко уже не так. Местные патриотично называют Тюмень лучшим городом и что-то здесь действительно в этом есть», — поделился со своей аудиторией Еремин.

Блогер успел посетить несколько заведений Тюмени. В частности, он осмотрел новый терминал аэропорта Рощино, побывал на термальных источниках и заглянул в местные рестораны. Также Марк Еремин прогулялся по новым жилым комплексам и отметил, что здесь, в отличие от Москвы, где на окраине города строятся «скворечники», возводят современные ЖК с внутренней и внешней инфраструктурой.

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Известный путешественник и блогер Марк Еремин побывал в Тюмени и сравнил ее с Москвой. Свое восхищение городом он выразил на личной странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России). «Тюмень находится от Москвы на расстоянии больше 2 000 километров, но еще лет пять, и город может по праву конкурировать со столицей. Здесь очень круто идет строительство, причем не просто коробки строят, а все очень стильно и красиво. Раньше его называли столицей деревень, но это далеко уже не так. Местные патриотично называют Тюмень лучшим городом и что-то здесь действительно в этом есть», — поделился со своей аудиторией Еремин. Блогер успел посетить несколько заведений Тюмени. В частности, он осмотрел новый терминал аэропорта Рощино, побывал на термальных источниках и заглянул в местные рестораны. Также Марк Еремин прогулялся по новым жилым комплексам и отметил, что здесь, в отличие от Москвы, где на окраине города строятся «скворечники», возводят современные ЖК с внутренней и внешней инфраструктурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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