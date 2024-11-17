В Тюмени сотрудниками ФСБ и Росгвардии установлены и задержаны организаторы подпольных клубов, в которых вели незаконную игорную деятельность. Об этом сообщают журналисты.
«По версии следствия, подозреваемые действовали под эгидой одной из букмекерских компаний. Вне игорной зоны они оборудовали игровыми автоматами семь арендованных помещений. В местах проживания задержанных изъято более девяноста единиц компьютерной техники, не менее 2,5 миллиона рублей, автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами», — пишет «Тюменская область сегодня».
Членов группировки задержали сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Возбуждено уголовное дело.
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