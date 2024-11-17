17 ноября 2024

Миллионы рублей, Калашников и ФСБ: в Тюмени поймали организаторов подпольного казино. Видео

ФСБ задержала группировку, организовавшую подпольные игорные клубы в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанные помещены под стражу
Задержанные помещены под стражу Фото:

В Тюмени сотрудниками ФСБ и Росгвардии установлены и задержаны организаторы подпольных клубов, в которых вели незаконную игорную деятельность. Об этом сообщают журналисты.

«По версии следствия, подозреваемые действовали под эгидой одной из букмекерских компаний. Вне игорной зоны они оборудовали игровыми автоматами семь арендованных помещений. В местах проживания задержанных изъято более девяноста единиц компьютерной техники, не менее 2,5 миллиона рублей, автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами», — пишет «Тюменская область сегодня».

Членов группировки задержали сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Возбуждено уголовное дело.

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В Тюмени сотрудниками ФСБ и Росгвардии установлены и задержаны организаторы подпольных клубов, в которых вели незаконную игорную деятельность. Об этом сообщают журналисты. «По версии следствия, подозреваемые действовали под эгидой одной из букмекерских компаний. Вне игорной зоны они оборудовали игровыми автоматами семь арендованных помещений. В местах проживания задержанных изъято более девяноста единиц компьютерной техники, не менее 2,5 миллиона рублей, автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами», — пишет «Тюменская область сегодня». Членов группировки задержали сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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