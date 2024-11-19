Жители Лысьвы (Пермский край) подали в суд, требуя убрать соседских домашних животных, так как их много, и это привело к появлению крыс на их участке. Они утверждали, что зверинец мешает им жить комфортно и создает проблемы с санитарией. Несмотря на неоднократные жалобы в разные инстанции, ничего не изменилось, и суд принял сторону ответчика.
«Ответчик подтвердил, что на его участке действительно содержатся восемнадцать собак, четырнадцать кошек, сурикат, две енотовидные собаки и две лисы. Эти животные были оставлены их бывшими хозяевами без присмотра из-за болезней или травм. Все животные привиты, стерилизованы и находятся под постоянным наблюдением ветеринара», — рассказали в Лысьвенском городском суде.
Суд рассмотрел все материалы дела, допросил свидетелей и пришел к выводу, что нет доказательств превышения уровня шума со стороны ответчика или его привлечения к ответственности за нарушение тишины. Истцы не просили о проведении экспертизы на уровень шума и нарушения норм. Суд также не удовлетворил претензии истцов по поводу содержания диких животных, так как согласно закону, запрещенные к содержанию животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут оставаться у владельцев до их естественной смерти. Суд установил, что указанные животные находятся у ответчика с 2018 года и содержатся в жилом доме без свободного выгула.
Кроме того, суд не нашел доказательств ненадлежащего обращения ответчика с животными или наличия угрозы для жизни и здоровья истцов. Порода собак ответчика не относится к потенциально опасным. В итоге, Лысьвенский городской суд отказал в удовлетворении иска о запрете содержания животных и их вывозе с участка. Решение суда пока не вступило в силу.
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