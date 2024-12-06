Пьяный екатеринбуржец сбил мужчину на трассе, пострадавшего увезли в реанимацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция провела тест на наличие алкоголя в крови водителя (архивное фото)
Полиция провела тест на наличие алкоголя в крови водителя (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте пьяный водитель на Ford Focus сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего в тяжелом состоянии увез реанимобиль, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Кольцово в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте без светоотражающих элементов. В результате ДТП, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По данным ГАИ, иномаркой управлял 47-летний екатеринбуржец, который прошел освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По результатам теста установили, что водитель был пьян. Полиция проводит проверку.

Ford Focus сбил мужчину в темной одежде на трассе
Ford Focus сбил мужчину в темной одежде на трассе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте пьяный водитель на Ford Focus сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего в тяжелом состоянии увез реанимобиль, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Кольцово в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте без светоотражающих элементов. В результате ДТП, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении. По данным ГАИ, иномаркой управлял 47-летний екатеринбуржец, который прошел освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По результатам теста установили, что водитель был пьян. Полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...