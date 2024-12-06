В Екатеринбурге на Кольцовском тракте пьяный водитель на Ford Focus сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего в тяжелом состоянии увез реанимобиль, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Кольцово в сторону Екатеринбурга, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте без светоотражающих элементов. В результате ДТП, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
По данным ГАИ, иномаркой управлял 47-летний екатеринбуржец, который прошел освидетельствование на наличие алкоголя в крови. По результатам теста установили, что водитель был пьян. Полиция проводит проверку.
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