17 декабря 2024

В зоне СВО погиб строитель из Ялуторовска. Фото

в Тюменской области простились с земляком, погибшим в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В зоне СВО мужчина прослужил полтора месяца
В зоне СВО мужчина прослужил полтора месяца Фото:

В Ялуторовске Тюменской области прошло прощание с Николаем Бурлаченко, который погиб в зоне спецоперации. Об этом в telegram-канале сообщает администрация города.

«Простились с земляком, погибшим на СВО. Он погиб 18 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Известно, что Бурлаченко учился в средней школе №3 Ялуторовска. Работал строителем. Контракт с Минобороны РФ подписал 2 сентября.

Контракт с Минобороны мужчина подписал 2 сентября
Контракт с Минобороны мужчина подписал 2 сентября
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске Тюменской области прошло прощание с Николаем Бурлаченко, который погиб в зоне спецоперации. Об этом в telegram-канале сообщает администрация города. «Простились с земляком, погибшим на СВО. Он погиб 18 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Известно, что Бурлаченко учился в средней школе №3 Ялуторовска. Работал строителем. Контракт с Минобороны РФ подписал 2 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...