В зоне СВО мужчина прослужил полтора месяца
В Ялуторовске Тюменской области прошло прощание с Николаем Бурлаченко, который погиб в зоне спецоперации. Об этом в telegram-канале сообщает администрация города.
«Простились с земляком, погибшим на СВО. Он погиб 18 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Известно, что Бурлаченко учился в средней школе №3 Ялуторовска. Работал строителем. Контракт с Минобороны РФ подписал 2 сентября.
Контракт с Минобороны мужчина подписал 2 сентября
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