В пермской пятиэтажке топит последний этаж из-за протечки крыши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У пермяков с потолка льется вода из-за протекающей крыши
У пермяков с потолка льется вода из-за протекающей крыши Фото:

В пятиэтажном доме в Перми протекает крыша. Из-за этого в квартире на последнем этаже с потолка льется вода, но управляющая компания на жалобы жильцов не реагирует. О проблеме они рассказали в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«На протяжение года воюем с управляющей компанией. У нас на бульваре Гагарина, 81/3, проблема с крышей. Мы живем на пятом этаже, нас топит», — пишет автор поста.

По словам жильцов, в УК на их заявки не реагируют и крышу ремонтировать не планируют. «В четверг позвонили в УК, оставили заявку для аварийной службы, нам сказали ждать сотрудников. В воскресенье проснулись от того, что с потолка ручьем побежала вода. Снова позвонили в аварийную службу, но нам ответили, что отправить некого, и положили трубку», — сетует пермяк.

URA.RU отправило запрос в УК «Мастер комфорта», обслуживающую дом по бульвару Гагарина, 81/3. Ответ на него ожидается.

Жителей пятого этажа топит
Жителей пятого этажа топит
Фото:
Вода льется по стенам квартиры
Вода льется по стенам квартиры
Фото:

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В пятиэтажном доме в Перми протекает крыша. Из-за этого в квартире на последнем этаже с потолка льется вода, но управляющая компания на жалобы жильцов не реагирует. О проблеме они рассказали в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «На протяжение года воюем с управляющей компанией. У нас на бульваре Гагарина, 81/3, проблема с крышей. Мы живем на пятом этаже, нас топит», — пишет автор поста. По словам жильцов, в УК на их заявки не реагируют и крышу ремонтировать не планируют. «В четверг позвонили в УК, оставили заявку для аварийной службы, нам сказали ждать сотрудников. В воскресенье проснулись от того, что с потолка ручьем побежала вода. Снова позвонили в аварийную службу, но нам ответили, что отправить некого, и положили трубку», — сетует пермяк. URA.RU отправило запрос в УК «Мастер комфорта», обслуживающую дом по бульвару Гагарина, 81/3. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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