В пятиэтажном доме в Перми протекает крыша. Из-за этого в квартире на последнем этаже с потолка льется вода, но управляющая компания на жалобы жильцов не реагирует. О проблеме они рассказали в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«На протяжение года воюем с управляющей компанией. У нас на бульваре Гагарина, 81/3, проблема с крышей. Мы живем на пятом этаже, нас топит», — пишет автор поста.
По словам жильцов, в УК на их заявки не реагируют и крышу ремонтировать не планируют. «В четверг позвонили в УК, оставили заявку для аварийной службы, нам сказали ждать сотрудников. В воскресенье проснулись от того, что с потолка ручьем побежала вода. Снова позвонили в аварийную службу, но нам ответили, что отправить некого, и положили трубку», — сетует пермяк.
URA.RU отправило запрос в УК «Мастер комфорта», обслуживающую дом по бульвару Гагарина, 81/3. Ответ на него ожидается.
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