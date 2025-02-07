В ЯНАО закрыли еще один участок главной трассы округа

В ЯНАО закрыли еще один участок трассы Сургут — Салехард. Теперь ограничения введены еще и на дороге от Надыма, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Внимание! Закрыт проезд по дороге Надым — Салехард (от Надыма до развилки Салехард-Аксарка-Надым)», — написано в telegram-канале ведомства.
Тем временем с участка от Коротчаево до Нового Уренгоя ограничения сняты. Дорога от газовой столицы до Надыма остается закрытой.
Штормовой ветер бушует на территории округа целый день. В регионе несколько раз перекрывались дороги, закрылись три зимника. Сильный ветер оставил без света сразу несколько районов в окружной столице — Салехарде. Водителей призывают воздержаться от поездок загород, а жителей не покидать дома.
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