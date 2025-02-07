07 февраля 2025

В ЯНАО закрыли еще один участок главной трассы округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЯНАО ввели ограничения на трассе Надым - Салехард
В ЯНАО ввели ограничения на трассе Надым - Салехард Фото:

В ЯНАО закрыли еще один участок трассы Сургут — Салехард. Теперь ограничения введены еще и на дороге от Надыма, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Внимание! Закрыт проезд по дороге Надым — Салехард (от Надыма до развилки Салехард-Аксарка-Надым)», — написано в telegram-канале ведомства.

Тем временем с участка от Коротчаево до Нового Уренгоя ограничения сняты. Дорога от газовой столицы до Надыма остается закрытой. 

Штормовой ветер бушует на территории округа целый день. В регионе несколько раз перекрывались дороги, закрылись три зимника. Сильный ветер оставил без света сразу несколько районов в окружной столице — Салехарде. Водителей призывают воздержаться от поездок загород, а жителей не покидать дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО закрыли еще один участок трассы Сургут — Салехард. Теперь ограничения введены еще и на дороге от Надыма, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Внимание! Закрыт проезд по дороге Надым — Салехард (от Надыма до развилки Салехард-Аксарка-Надым)», — написано в telegram-канале ведомства. Тем временем с участка от Коротчаево до Нового Уренгоя ограничения сняты. Дорога от газовой столицы до Надыма остается закрытой.  Штормовой ветер бушует на территории округа целый день. В регионе несколько раз перекрывались дороги, закрылись три зимника. Сильный ветер оставил без света сразу несколько районов в окружной столице — Салехарде. Водителей призывают воздержаться от поездок загород, а жителей не покидать дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...