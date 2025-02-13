Глава Муравленко Елена Молдован показала, как преобразится набережная «Северная звезда» в городском парке. Проект победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Рендеры Елена Молдован опубликовала на своей странице в сети.
«В этом году приступаем к третьему, заключительному, этапу реконструкции городского парка. Будем строить набережную „Северная звезда“, спортивные площадки, обустраивать пляж, зоны для прогулок и отдыха», — рассказывает глава Муравленко в своем telegram-канале.
Как поясняет источник, в спортивной зоне построят площадки для волейбола и воркаута, установят уличные тренажеры. На набережной предполагается также пешеходная дорожка, которая будет вести к пирсу, зонам отдыха и пляжу.
«Появится пространство для молодежи. Точкой притяжения станет кафе с панорамной крышей. Уюта добавят тропинки и аллея с подсветкой», – пишет Елена Молдован.
Проект набережной «Северная звезда» победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. «Первый этап реконструкции парка Минстрой России включил в федеральный реестр лучших практик. Успех случился благодаря мнению жителей города и большой общей работе», — отмечает источник.
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