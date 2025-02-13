13 февраля 2025

Глава города в ЯНАО показала, как до неузнаваемости изменится набережная. Фото

В Муравленко преобразится набережная городского парка
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году начинается третий этап реконструкции набережной „Северная звезда“
В 2025 году начинается третий этап реконструкции набережной „Северная звезда“ Фото:

Глава Муравленко Елена Молдован показала, как преобразится набережная «Северная звезда» в городском парке. Проект победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Рендеры Елена Молдован опубликовала на своей странице в сети.

«В этом году приступаем к третьему, заключительному, этапу реконструкции городского парка. Будем строить набережную „Северная звезда“, спортивные площадки, обустраивать пляж, зоны для прогулок и отдыха», — рассказывает глава Муравленко в своем telegram-канале.

Как поясняет источник, в спортивной зоне построят площадки для волейбола и воркаута, установят уличные тренажеры. На набережной предполагается также пешеходная дорожка, которая будет вести к пирсу, зонам отдыха и пляжу.

«Появится пространство для молодежи. Точкой притяжения станет кафе с панорамной крышей. Уюта добавят тропинки и аллея с подсветкой», – пишет Елена Молдован.

Проект набережной «Северная звезда» победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. «Первый этап реконструкции парка Минстрой России включил в федеральный реестр лучших практик. Успех случился благодаря мнению жителей города и большой общей работе», — отмечает источник.

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Глава Муравленко Елена Молдован показала, как преобразится набережная «Северная звезда» в городском парке. Проект победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Рендеры Елена Молдован опубликовала на своей странице в сети. «В этом году приступаем к третьему, заключительному, этапу реконструкции городского парка. Будем строить набережную „Северная звезда“, спортивные площадки, обустраивать пляж, зоны для прогулок и отдыха», — рассказывает глава Муравленко в своем telegram-канале. Как поясняет источник, в спортивной зоне построят площадки для волейбола и воркаута, установят уличные тренажеры. На набережной предполагается также пешеходная дорожка, которая будет вести к пирсу, зонам отдыха и пляжу. Проект набережной «Северная звезда» победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. «Первый этап реконструкции парка Минстрой России включил в федеральный реестр лучших практик. Успех случился благодаря мнению жителей города и большой общей работе», — отмечает источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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