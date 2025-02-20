Пермская компания задолжала сотрудникам зарплату в размере 10 млн рублей

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Долг был погашен после вмешательства трудовой инспекции
Долг был погашен после вмешательства трудовой инспекции Фото:

В Перми «Транспортно-строительная компания» не платила сотрудникам зарплату. Сумма долга достигла 10 млн рублей. После вмешательства государственной инспекции труда Пермского края компания погасила долги, сказано на сайте ведомства.

«ООО „Транспортно-строительная компания“ выдано обязательное для исполнения предписание. В результате чего перед 150 работниками общества погашена задолженность по заработной плате на сумму более 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе краевой госинспекции труда.

Уточняется, что ранее компания выплатила еще 2,8 млн рубелей долга своим сотрудникам. В отношении организации возбуждено административное производство. Материалы дела переданы в следственный комитет.

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В Перми «Транспортно-строительная компания» не платила сотрудникам зарплату. Сумма долга достигла 10 млн рублей. После вмешательства государственной инспекции труда Пермского края компания погасила долги, сказано на сайте ведомства. «ООО „Транспортно-строительная компания“ выдано обязательное для исполнения предписание. В результате чего перед 150 работниками общества погашена задолженность по заработной плате на сумму более 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе краевой госинспекции труда. Уточняется, что ранее компания выплатила еще 2,8 млн рубелей долга своим сотрудникам. В отношении организации возбуждено административное производство. Материалы дела переданы в следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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