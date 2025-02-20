Пермская компания задолжала сотрудникам зарплату в размере 10 млн рублей

В Перми «Транспортно-строительная компания» не платила сотрудникам зарплату. Сумма долга достигла 10 млн рублей. После вмешательства государственной инспекции труда Пермского края компания погасила долги, сказано на сайте ведомства.
«ООО „Транспортно-строительная компания“ выдано обязательное для исполнения предписание. В результате чего перед 150 работниками общества погашена задолженность по заработной плате на сумму более 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе краевой госинспекции труда.
Уточняется, что ранее компания выплатила еще 2,8 млн рубелей долга своим сотрудникам. В отношении организации возбуждено административное производство. Материалы дела переданы в следственный комитет.
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