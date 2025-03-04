В зрительном зале ДК Солдатова произошло короткое замыкание
В Перми загорелся ДК имени Солдатова. В зрительном зале произошло короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании в ДК Солдатова на улице Куйбышева в Пермь. Произошло короткое замыкание светильника в зрительном зале», — сообщили в ведомстве.
На место выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники. Возгорание потушили до прибытия пожарных, никто не пострадал.
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