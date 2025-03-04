В пермском ДК Солдатова произошел пожар

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В зрительном зале ДК Солдатова произошло короткое замыкание
В зрительном зале ДК Солдатова произошло короткое замыкание Фото:

В Перми загорелся ДК имени Солдатова. В зрительном зале произошло короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании в ДК Солдатова на улице Куйбышева в Пермь. Произошло короткое замыкание светильника в зрительном зале», — сообщили в ведомстве.

На место выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники. Возгорание потушили до прибытия пожарных, никто не пострадал.

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В Перми загорелся ДК имени Солдатова. В зрительном зале произошло короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по региону. «Пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании в ДК Солдатова на улице Куйбышева в Пермь. Произошло короткое замыкание светильника в зрительном зале», — сообщили в ведомстве. На место выезжали 12 человек личного состава и три единицы техники. Возгорание потушили до прибытия пожарных, никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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