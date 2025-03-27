В ЯНАО возобновляются полеты в Пермь

С 4 апреля из Нового Уренгоя (ЯНАО) можно будет улететь в Пермь. Авиаперевозчик UVTaero возобновляет рейсы по пятницам и понедельникам, сообщили в аэропорту имени И. М. Губкина.
«UVTaero возобновляет рейс из Нового Уренгоя в Пермь. Полеты запланированы с 4 апреля по пятницам и понедельникам на воздушных судах Bombardier CRJ-200. Вылет из Перми по пятницам назначен на 7:50, по понедельникам — на 13:10, обратные вылеты из ямальского авиаузла — на 11:05 и 16:35 соответственно», — сообщили в эропорту Нового Уренгоя.
Время указано местное для каждого города. Длительность полета — около 2,5 часов. Авиабилеты можно приобрести на сайте UVTaero и в авиакассах.
URA.RU сообщало, что из Нового Уренгоя можно будет улететь в Саратов с 4 мая. Аэропорт имени И. М. Губкина перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта по 25 октября.
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