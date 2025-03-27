27 марта 2025

В ЯНАО возобновляются полеты в Пермь

Авиаперевозчик UVTaero будет летать из Нового Уренгоя в Пермь с 4 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет будет летать из Перми в Новый Уренгой и обратно
Самолет будет летать из Перми в Новый Уренгой и обратно Фото:

С 4 апреля из Нового Уренгоя (ЯНАО) можно будет улететь в Пермь. Авиаперевозчик UVTaero возобновляет рейсы по пятницам и понедельникам, сообщили в аэропорту имени И. М. Губкина.

«UVTaero возобновляет рейс из Нового Уренгоя в Пермь. Полеты запланированы с 4 апреля по пятницам  и понедельникам на воздушных судах Bombardier CRJ-200. Вылет из Перми по пятницам назначен на 7:50, по понедельникам — на 13:10, обратные вылеты из ямальского авиаузла — на 11:05 и 16:35 соответственно», — сообщили в эропорту Нового Уренгоя.

Время указано местное для каждого города. Длительность полета — около 2,5 часов. Авиабилеты можно приобрести на сайте UVTaero и в авиакассах.

URA.RU сообщало, что из Нового Уренгоя можно будет улететь в Саратов с 4 мая. Аэропорт имени И. М. Губкина перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта по 25 октября.

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С 4 апреля из Нового Уренгоя (ЯНАО) можно будет улететь в Пермь. Авиаперевозчик UVTaero возобновляет рейсы по пятницам и понедельникам, сообщили в аэропорту имени И. М. Губкина. «UVTaero возобновляет рейс из Нового Уренгоя в Пермь. Полеты запланированы с 4 апреля по пятницам  и понедельникам на воздушных судах Bombardier CRJ-200. Вылет из Перми по пятницам назначен на 7:50, по понедельникам — на 13:10, обратные вылеты из ямальского авиаузла — на 11:05 и 16:35 соответственно», — сообщили в эропорту Нового Уренгоя. Время указано местное для каждого города. Длительность полета — около 2,5 часов. Авиабилеты можно приобрести на сайте UVTaero и в авиакассах. URA.RU сообщало, что из Нового Уренгоя можно будет улететь в Саратов с 4 мая. Аэропорт имени И. М. Губкина перейдет на весенне-летнее расписание с 30 марта по 25 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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