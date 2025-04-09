09 апреля 2025

В ЯНАО сноубордисты поборются за денежный приз в несколько сотен рублей

В Лабытнанги состоится финал Кубка России по сноуборду
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования состоятся 12 и 13 апреля
Соревнования состоятся 12 и 13 апреля Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) 12 и 13 апреля состоится финал всероссийских соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс. Победителей ждут денежные вознаграждения от 100 до 300 тысяч рублей. О мероприятии сообщили власти округа.

«На Ямале пройдет финал Кубка России по сноуборду. Соревнования состоятся в Лабытнанги 12 и 13 апреля в дисциплине сноуборд-кросс — индивидуальная гонка. Обладатели первого места получат 300 тысяч рублей, за второе полагается денежный приз в размере 200 тысяч, за бронзовую награду — 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте правительства округа.

Победители будут определяться отдельно среди мужчин и женщин. Особенностью соревнования станет формат фиджитал для всех желающих — прохождение виртуальной трассы на геймпаде. В этой категории также будут определены победители. Их вознаграждения за победу составят от пяти до пятнадцати тысяч рублей. На Ямал приедет 30 спортсменов из 11 регионов страны.

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В Лабытнанги (ЯНАО) 12 и 13 апреля состоится финал всероссийских соревнований по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс. Победителей ждут денежные вознаграждения от 100 до 300 тысяч рублей. О мероприятии сообщили власти округа. «На Ямале пройдет финал Кубка России по сноуборду. Соревнования состоятся в Лабытнанги 12 и 13 апреля в дисциплине сноуборд-кросс — индивидуальная гонка. Обладатели первого места получат 300 тысяч рублей, за второе полагается денежный приз в размере 200 тысяч, за бронзовую награду — 100 тысяч рублей», — сообщается на сайте правительства округа. Победители будут определяться отдельно среди мужчин и женщин. Особенностью соревнования станет формат фиджитал для всех желающих — прохождение виртуальной трассы на геймпаде. В этой категории также будут определены победители. Их вознаграждения за победу составят от пяти до пятнадцати тысяч рублей. На Ямал приедет 30 спортсменов из 11 регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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