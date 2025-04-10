ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России

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Атакам подверглись объекты энергетики (фото из архива)
Атакам подверглись объекты энергетики (фото из архива) Фото:

ВСУ за минувшие сутки провели 11 атак по энергетическим объектам России. Об этом сообщает Минобороны РФ,

Атаки зафиксированы как в новых регионах — в ДНР, Херсонской и Запорожской области, так и приграничных территориях. Атакам подверглись объекты в Курской, Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае, говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.

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ВСУ за минувшие сутки провели 11 атак по энергетическим объектам России. Об этом сообщает Минобороны РФ, Атаки зафиксированы как в новых регионах — в ДНР, Херсонской и Запорожской области, так и приграничных территориях. Атакам подверглись объекты в Курской, Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае, говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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