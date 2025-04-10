ВСУ за сутки 11 раз атаковали объекты энергетики России

Атакам подверглись объекты энергетики (фото из архива)
ВСУ за минувшие сутки провели 11 атак по энергетическим объектам России. Об этом сообщает Минобороны РФ,
Атаки зафиксированы как в новых регионах — в ДНР, Херсонской и Запорожской области, так и приграничных территориях. Атакам подверглись объекты в Курской, Белгородской, Брянской областях и Краснодарском крае, говорится в сводке Минобороны, опубликованной в telegram-канале ведомства.
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