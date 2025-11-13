Логотип РИА URA.RU
Сургутские гимнастки выполнили норматив мастера спорта на первенстве ХМАО

14 ноября 2025 в 02:18
Среди наград — пять золотых, две серебряные, одна бронзовая медаль

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Когалыме на первенстве ХМАО гимнастки из сургутского спортивного комплекса «Факел» завоевали восемь медалей, две из которых выполнили норматив мастера спорта. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в группе «ВКонтакте».

«В городе Когалым прошло первенство ХМАО по спортивной гимнастике, где наши воспитанницы показали отличные результаты», — пишут в посте. Среди наград — пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль в разных спортивных разрядах.

Варвара Демыкина заняла первое место среди гимнасток первого юношеского разряда, а Виолетта Глазунова и Софья Шугаева показали лучший результат в категории первого спортивного разряда. Ксюша Кузнецова и Мария Лапаева стали победительницами и серебряными призерами в самой высокой категории — «Мастер спорта».

В пресс-службе спортивного комплекса отметили, что каждое выступление — это сила, грация и труд, превращенные в красоту движения. Гимнасткам пожелали, чтобы впереди было еще больше блестящих побед.

Ранее URA.RU сообщало, что спортсмена из Сургута (ХМАО) Рустама Гаджимурадова, завоевавшего золотую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе в Греции, встретили в аэропорту родного города с праздничной программой. Торжественную встречу для чемпиона организовала Федерация вольной борьбы.

