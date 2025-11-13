Навигация, сенсорика, связь и БПЛА: в Пермском универе открыли школу инженеров

В этом году у школы появятся две новые лаборатории и свое конструкторское бюро оптического приборостроения Фото: пресс-служба правительства Прикамья

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) запустили в работу Краевую инженерную школу «Фотоника, новые материалы и приборостроение». Об этом сообщила пресс-служба правительства Пермского края.

«Новое подразделение ПГНИУ будет работать как R&D (научные исследования и разработки) и образовательный центр для студентов и сотрудников предприятий Прикамья. В школе будут проводить исследования для пермских и федеральных предприятий и готовить инженеров в сфере навигации, связи, сенсорики и беспилотников», — написано на сайте ведомства.

Главой Краевой инженерной школы назначен Николай Косвинцев. Ранее он занимал пост руководителя Центра компетенций НТИ «Фотоника» Пермского университета. Подразделение разместилось в главном кампусе Пермского университета и на площадке Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПНППК).

