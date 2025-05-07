Прокуратура пресекла нарушения с невыдачей льготных лекарств в больнице Пермского края

Прокуратура провела проверку деятельности Кишертской центральной районной больницы (Пермский край). В ходе нее были выявлены нарушения законодательства части оказания медицинских услуг.
«Установлено, что медицинские работники не обеспечивали выдачу льготных лекарственных препаратов несовершеннолетним пациентам при наличии соответствующих медицинских показаний. Кроме того, проверка выявила факты использования медицинских изделий работниками с истекшим сроком годности», — сообщает прокуратура Пермского края в своем telegram-канале.
По итогам проверки в адрес главного врача больницы было внесено представление. По результатам его рассмотрения, выявленные нарушения были устранены, а виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. Дополнительно, по постановлению прокурора, один из сотрудников учреждения был привлечен к ответственности по статье 6.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил в сфере обращения медицинских изделий). Его оштрафовали.
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