10 мая 2025
09 мая 2025

Тюменские леса усиленно защищают от огня

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории Тюменской области введен особый противопожарный режим с 5 апреля (архивное фото)
На территории Тюменской области введен особый противопожарный режим с 5 апреля (архивное фото) Фото:

В Тюменской области с начала сезона создано более 1500 километров новых противопожарных минеральных полос, а также расчищено свыше 1100 километров для предотвращения распространения огня. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Всего в этом году планируется создать и прочистить более 20 тысяч километров минерализованных полос, а также построить и реконструировать 122,5 километра лесных дорог», — сказано в telegram-канале Инфоцентра. С 5 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.

В этот период жителям региона запрещено посещение лесов. Также под запретом находятся любые пожароопасные работы, включая сжигание сухой травы на придорожных полосах и разведение костров.

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В Тюменской области с начала сезона создано более 1500 километров новых противопожарных минеральных полос, а также расчищено свыше 1100 километров для предотвращения распространения огня. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Всего в этом году планируется создать и прочистить более 20 тысяч километров минерализованных полос, а также построить и реконструировать 122,5 километра лесных дорог», — сказано в telegram-канале Инфоцентра. С 5 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим. В этот период жителям региона запрещено посещение лесов. Также под запретом находятся любые пожароопасные работы, включая сжигание сухой травы на придорожных полосах и разведение костров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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