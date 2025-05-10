Тюменские леса усиленно защищают от огня

В Тюменской области с начала сезона создано более 1500 километров новых противопожарных минеральных полос, а также расчищено свыше 1100 километров для предотвращения распространения огня. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
«Всего в этом году планируется создать и прочистить более 20 тысяч километров минерализованных полос, а также построить и реконструировать 122,5 километра лесных дорог», — сказано в telegram-канале Инфоцентра. С 5 апреля на территории региона действует особый противопожарный режим.
В этот период жителям региона запрещено посещение лесов. Также под запретом находятся любые пожароопасные работы, включая сжигание сухой травы на придорожных полосах и разведение костров.
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