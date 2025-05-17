17 мая 2025

Екатеринбуржец вышел из алкомагазина и умер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящий момент неизвестно, носит ли смерть криминальный характер
В настоящий момент неизвестно, носит ли смерть криминальный характер Фото:

В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 17 у магазина «Бристоль» скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

«На выходе из „Бристоля“ упал и скончался мужчина», — передает слова жителя telegram-канал «Безумный Екатеринбург». В настоящий момент неизвестно, имеет ли смерть насильственный характер.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 17 у магазина «Бристоль» скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. «На выходе из „Бристоля“ упал и скончался мужчина», — передает слова жителя telegram-канал «Безумный Екатеринбург». В настоящий момент неизвестно, имеет ли смерть насильственный характер. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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