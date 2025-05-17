В настоящий момент неизвестно, носит ли смерть криминальный характер
В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 17 у магазина «Бристоль» скончался мужчина. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.
«На выходе из „Бристоля“ упал и скончался мужчина», — передает слова жителя telegram-канал «Безумный Екатеринбург». В настоящий момент неизвестно, имеет ли смерть насильственный характер.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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