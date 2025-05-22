Мишустин раскрыл, сколько денег будут получать беременные студентки

Пособия по беременности и родам для будущих матерей-студенток в России вырастут до 90 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. В ближайшее время в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект.
«Размер выплаты [пособия по беременности студенткам] будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это осуществляется в настоящее время. Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз и составит в среднем по стране 90 тысяч рублей», — подчеркнул премьер-министр страны на заседании. Он добавил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, который предполагает существенное увеличение выплат за счет изменения принципа их расчета,
При этом точный размер увеличения не сообщается. Известно, что выплата будет зависеть от конкретного субъекта РФ. Предполагается, что новая мера поддержки будет распространяться на будущих матерей, обучающихся на очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Финансирование выплат будет осуществляться из федерального бюджета.
Ранее правительственная комиссия уже одобрила инициативу об увеличении пособий для беременных студенток, а соответствующий законопроект предусматривает расчет выплат исходя из регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как сейчас. Сейчас размер пособия для этой категории женщин составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей, и инициатива о его повышении была поддержана президентом Владимиром Путиным на заседании Госсовета.
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