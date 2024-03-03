От айтишника до премьера: Мишустин отмечает 58-летие на вершине власти

Мишустину исполнилось 58 лет

03 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Михаилу Мишустину сегодня исполняется 58 лет Фото: Георгий Бергал © URA.RU Михаил Мишустин, выдающийся государственный деятель Российской Федерации, отмечает свой день рождения. Нынешний Премьер-министр страны, родившийся 3 марта 1966 года, за время своей карьеры прошел путь от успешного налогового эксперта до руководителя федерального правительства. Сегодня чиновнику исполнилось 58 лет. URA.RU рассказывает о том, как Мишустин стоял у истоков IT в России, а потом стал чиновником, которого все хвалят. Биография семьи Мишустина Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Его родители были сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». Согласно сообщениям прессы, его отец, Владимир Мишустин, занимал должность в одном из основных управлений КГБ СССР, после чего его направили работать в указанную авиакомпанию, где он стал руководителем отдела безопасности. Официальных данных о прошлом Владимира Мишустина в органах безопасности не раскрывается. Позднее Владимир Мишустин продолжил свою карьеру, занимаясь экскурсоводческой деятельностью в музее авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. Мать Михаила, в свою очередь, работала в медслужбе того же аэропорта. В ранние годы Мишустин-младший мечтал стать летчиком или моряком, в юношеском возрасте подумывал поступать в медицинский — по примеру мамы. Образование Мишустина В 1980 году Мишустины переехали в Лобню, пригород Москвы, где проживало множество сотрудников аэропорта Шереметьево и компании «Аэрофлот». Михаил Мишустин обучался в школе №7 этого города и закончил ее с хорошими оценками, имея лишь одну четверку по химии. Кроме того, Мишустин учился в экономико-математической школе при МГУ. В 1983 году Михаил Мишустин успешно завершил образование в средней школе и поступил в Московский станкоинструментальный институт, который в настоящее время известен как Московский государственный технологический университет «Станкин». Изначально Мишустин обучался на вечернем отделении института, одновременно работая на военной кафедре и активно участвуя в жизни университета. После успешной сдачи экзаменов и победы в олимпиаде по математике он перешел на дневное отделение. В 1989 году он окончил учебное заведение с квалификацией инженера-системотехника, а спустя три года завершил аспирантуру в том же институте. Образовательный путь Мишустина продолжился и после начала профессиональной карьеры. В 2003 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук в Российской экономической академии имени Плеханова. Темой его исследования стал «Механизм государственного налогового администрирования в России». В 2010 году Мишустин продемонстрировал свои научные достижения, защитив диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и получив степень доктора экономических наук. Предпринимательская деятельность После завершения аспирантуры в 1992 году Михаил Мишустин занял позицию директора тестовой лаборатории в «Международном компьютерном клубе» — общественной организации, которая была основана в период СССР с одобрения КГБ для стимулирования притока передовых технологий в страну. Этот клуб организовывал Международный компьютерный форум, который способствовал закупкам компьютерного оборудования и программного обеспечения для государственных структур. Представители клуба заявляли, что именно благодаря этому форуму на российский рынок пришли такие значимые зарубежные компании, как HP, Intel и Symantec. Карьера Мишустина В 1998 году Михаил Мишустин устроился в Государственную налоговую службу России, начав свою деятельность в качестве помощника руководителя Бориса Федорова. В его обязанностях были разработка и управление информационными системами, которые отслеживали поступление налоговых платежей. Вскоре после начала работы Мишустин был повышен до заместителя главы службы. С течением времени на основе Государственной налоговой службы было создано Министерство по налогам и сборам РФ, в котором Мишустин занял пост заместителя министра в марте 1999 года. Он работал под руководством различных министров, включая Геннадия Букаева, и продолжал сосредотачиваться на развитии информационно-технологического комплекса министерства. В 2000 году Мишустин акцентировал внимание на создании сервиса, который облегчал бы законопослушным гражданам уплату налогов. Среди прочих достижений Мишустина отмечали его участие в разработке закона «Об электронной цифровой подписи», реализации концепции «одного окна» и обновлении технического парка ведомства. К 2002 году министерство признали одним из самых передовых в стране в плане использования информационных технологий. После работы в министерстве, в 2004 году, Мишустин возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), входившее в структуру Минэкономразвития под руководством Германа Грефа. Под его управлением началось создание единой системы учета недвижимости в России, что позволило Федеральной налоговой службе в 2006 году ввести новый земельный налог, основанный на кадастровой стоимости. Спустя два года Мишустин был назначен главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), что считалось продвижением по службе. При его руководстве были открыты первые промышленно-производственные и туристско-рекреационные ОЭЗ, а также началось строительство инновационной инфраструктуры. Мишустин покинул РосОЭЗ менее чем через полтора года по собственному желанию после выполнения определенных задач, о чем предварительно договаривался с Германом Грефом. Эту информацию подтвердила новый министр Эльвира Набиуллина. Бизнес После десятилетия работы на государственной службе Михаил Мишустин перешел в частный сектор, заняв в марте 2008 года высокие руководящие позиции в компании UFG Capital Partners и в группе компаний UFG Asset Management, ориентированных на инвестиции и управление активами. Его назначение было вызвано поддержкой бывшего министра финансов и одного из основателей UFG Бориса Федорова, с которым Мишустин поддерживал дружеские отношения со времен работы в Международном компьютерном клубе. В UFG Мишустин отвечал за развитие бизнеса и запуск новых проектов, включая венчурные фонды и фонды недвижимости, а также параллельно руководил научной работой в Высшей школе экономики. Несмотря на успехи в частном секторе, через два года он вернулся на государственную службу в Федеральную налоговую службу, что, по словам Полины Герасименко из UFG, было ожидаемым шагом, учитывая его государственнические склонности и включение в президентский кадровый резерв в 2009 году. Вклад Мишустина в развитие ФНС В апреле 2010 года премьер-министр Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России, где он сменил Михаила Мокрецова. В прессе тогда активно обсуждались его связи с Алексеем Кудриным, министром финансов того времени. Под руководством Мишустина, ФНС претерпела значительные технологические изменения, став одним из самых передовых государственных органов в течение почти десятилетия его управления. За время его руководства в ФНС было внедрено множество инноваций: от автоматизированной системы «Налог-3» до личных кабинетов налогоплательщиков для онлайн-платежей, создан Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, введен налог для самозанятых и система tax free. Также было разработано более 50 электронных сервисов и сокращено количество выездных налоговых проверок. Мишустин лично контролировал работу службы, иногда звоня налогоплательщикам под видом обычного сотрудника для решения их проблем. Коллеги и деловое сообщество высоко оценивали Мишустина за его принципиальность и жесткость в необходимых случаях, а также за его технократический подход и стремление к справедливости. ФНС под его управлением получила признание не только в России, но и на международном уровне, став одним из лидеров цифровой трансформации налогов, как отмечали представители ОЭСР и налоговых служб других стран. Как Мишустин стал премьер-министром Эффективное руководство Михаила Мишустина Федеральной налоговой службой (ФНС) привлекло внимание высшего руководства страны, и в январе 2020 года, после отставки правительства Дмитрия Медведева, его кандидатура была одобрена Госдумой на пост премьер-министра России. Президент Владимир Путин, выбрав Мишустина, руководствовался его личными и деловыми качествами. Новый премьер взял на себя управление кабинетом министров в период серьезных испытаний, включая пандемию и последующее санкционное давление. Спустя год после назначения, деятельность кабмина и Мишустина как премьера получила положительные отзывы от россиян и президента страны. Несмотря на прогнозы о возможном крахе российской экономики на фоне санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, экономика страны не только выдержала вызов, но и на данный момент готовится к росту, что является результатом работы отечественного правительства. Кремль высоко оценивает работу Мишустина на посту премьера. В январе 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что правительству удалось «блестяще выйти» из ситуации с санкциями, справившись с экстремально трудными условиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Михаил Мишустин, выдающийся государственный деятель Российской Федерации, отмечает свой день рождения. Нынешний Премьер-министр страны, родившийся 3 марта 1966 года, за время своей карьеры прошел путь от успешного налогового эксперта до руководителя федерального правительства. Сегодня чиновнику исполнилось 58 лет. URA.RU рассказывает о том, как Мишустин стоял у истоков IT в России, а потом стал чиновником, которого все хвалят. Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Его родители были сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». Согласно сообщениям прессы, его отец, Владимир Мишустин, занимал должность в одном из основных управлений КГБ СССР, после чего его направили работать в указанную авиакомпанию, где он стал руководителем отдела безопасности. Официальных данных о прошлом Владимира Мишустина в органах безопасности не раскрывается. Позднее Владимир Мишустин продолжил свою карьеру, занимаясь экскурсоводческой деятельностью в музее авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево. Мать Михаила, в свою очередь, работала в медслужбе того же аэропорта. В ранние годы Мишустин-младший мечтал стать летчиком или моряком, в юношеском возрасте подумывал поступать в медицинский — по примеру мамы. В 1980 году Мишустины переехали в Лобню, пригород Москвы, где проживало множество сотрудников аэропорта Шереметьево и компании «Аэрофлот». Михаил Мишустин обучался в школе №7 этого города и закончил ее с хорошими оценками, имея лишь одну четверку по химии. Кроме того, Мишустин учился в экономико-математической школе при МГУ. В 1983 году Михаил Мишустин успешно завершил образование в средней школе и поступил в Московский станкоинструментальный институт, который в настоящее время известен как Московский государственный технологический университет «Станкин». Изначально Мишустин обучался на вечернем отделении института, одновременно работая на военной кафедре и активно участвуя в жизни университета. После успешной сдачи экзаменов и победы в олимпиаде по математике он перешел на дневное отделение. В 1989 году он окончил учебное заведение с квалификацией инженера-системотехника, а спустя три года завершил аспирантуру в том же институте. Образовательный путь Мишустина продолжился и после начала профессиональной карьеры. В 2003 году он защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук в Российской экономической академии имени Плеханова. Темой его исследования стал «Механизм государственного налогового администрирования в России». В 2010 году Мишустин продемонстрировал свои научные достижения, защитив диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и получив степень доктора экономических наук. После завершения аспирантуры в 1992 году Михаил Мишустин занял позицию директора тестовой лаборатории в «Международном компьютерном клубе» — общественной организации, которая была основана в период СССР с одобрения КГБ для стимулирования притока передовых технологий в страну. Этот клуб организовывал Международный компьютерный форум, который способствовал закупкам компьютерного оборудования и программного обеспечения для государственных структур. Представители клуба заявляли, что именно благодаря этому форуму на российский рынок пришли такие значимые зарубежные компании, как HP, Intel и Symantec. В 1998 году Михаил Мишустин устроился в Государственную налоговую службу России, начав свою деятельность в качестве помощника руководителя Бориса Федорова. В его обязанностях были разработка и управление информационными системами, которые отслеживали поступление налоговых платежей. Вскоре после начала работы Мишустин был повышен до заместителя главы службы. С течением времени на основе Государственной налоговой службы было создано Министерство по налогам и сборам РФ, в котором Мишустин занял пост заместителя министра в марте 1999 года. Он работал под руководством различных министров, включая Геннадия Букаева, и продолжал сосредотачиваться на развитии информационно-технологического комплекса министерства. В 2000 году Мишустин акцентировал внимание на создании сервиса, который облегчал бы законопослушным гражданам уплату налогов. Среди прочих достижений Мишустина отмечали его участие в разработке закона «Об электронной цифровой подписи», реализации концепции «одного окна» и обновлении технического парка ведомства. К 2002 году министерство признали одним из самых передовых в стране в плане использования информационных технологий. После работы в министерстве, в 2004 году, Мишустин возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), входившее в структуру Минэкономразвития под руководством Германа Грефа. Под его управлением началось создание единой системы учета недвижимости в России, что позволило Федеральной налоговой службе в 2006 году ввести новый земельный налог, основанный на кадастровой стоимости. Спустя два года Мишустин был назначен главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), что считалось продвижением по службе. При его руководстве были открыты первые промышленно-производственные и туристско-рекреационные ОЭЗ, а также началось строительство инновационной инфраструктуры. Мишустин покинул РосОЭЗ менее чем через полтора года по собственному желанию после выполнения определенных задач, о чем предварительно договаривался с Германом Грефом. Эту информацию подтвердила новый министр Эльвира Набиуллина. После десятилетия работы на государственной службе Михаил Мишустин перешел в частный сектор, заняв в марте 2008 года высокие руководящие позиции в компании UFG Capital Partners и в группе компаний UFG Asset Management, ориентированных на инвестиции и управление активами. Его назначение было вызвано поддержкой бывшего министра финансов и одного из основателей UFG Бориса Федорова, с которым Мишустин поддерживал дружеские отношения со времен работы в Международном компьютерном клубе. В UFG Мишустин отвечал за развитие бизнеса и запуск новых проектов, включая венчурные фонды и фонды недвижимости, а также параллельно руководил научной работой в Высшей школе экономики. Несмотря на успехи в частном секторе, через два года он вернулся на государственную службу в Федеральную налоговую службу, что, по словам Полины Герасименко из UFG, было ожидаемым шагом, учитывая его государственнические склонности и включение в президентский кадровый резерв в 2009 году. В апреле 2010 года премьер-министр Владимир Путин назначил Михаила Мишустина на пост главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России, где он сменил Михаила Мокрецова. В прессе тогда активно обсуждались его связи с Алексеем Кудриным, министром финансов того времени. Под руководством Мишустина, ФНС претерпела значительные технологические изменения, став одним из самых передовых государственных органов в течение почти десятилетия его управления. За время его руководства в ФНС было внедрено множество инноваций: от автоматизированной системы «Налог-3» до личных кабинетов налогоплательщиков для онлайн-платежей, создан Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, введен налог для самозанятых и система tax free. Также было разработано более 50 электронных сервисов и сокращено количество выездных налоговых проверок. Мишустин лично контролировал работу службы, иногда звоня налогоплательщикам под видом обычного сотрудника для решения их проблем. Коллеги и деловое сообщество высоко оценивали Мишустина за его принципиальность и жесткость в необходимых случаях, а также за его технократический подход и стремление к справедливости. ФНС под его управлением получила признание не только в России, но и на международном уровне, став одним из лидеров цифровой трансформации налогов, как отмечали представители ОЭСР и налоговых служб других стран. Эффективное руководство Михаила Мишустина Федеральной налоговой службой (ФНС) привлекло внимание высшего руководства страны, и в январе 2020 года, после отставки правительства Дмитрия Медведева, его кандидатура была одобрена Госдумой на пост премьер-министра России. Президент Владимир Путин, выбрав Мишустина, руководствовался его личными и деловыми качествами. Новый премьер взял на себя управление кабинетом министров в период серьезных испытаний, включая пандемию и последующее санкционное давление. Спустя год после назначения, деятельность кабмина и Мишустина как премьера получила положительные отзывы от россиян и президента страны. Несмотря на прогнозы о возможном крахе российской экономики на фоне санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине, экономика страны не только выдержала вызов, но и на данный момент готовится к росту, что является результатом работы отечественного правительства. Кремль высоко оценивает работу Мишустина на посту премьера. В январе 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что правительству удалось «блестяще выйти» из ситуации с санкциями, справившись с экстремально трудными условиями.