Беременным студенткам увеличат пособие

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Беременные студентки будут получать пособие в размере 90 202 рублей
Беременные студентки будут получать пособие в размере 90 202 рублей Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, направленную на увеличение выплат по беременности и родам для студенток. Они, в среднем, будут получать 90 тысяч рублей по пособию. Информация следует из соответствующих документов. 

Согласно положениям законопроекта, базовая расчетная сумма пособия предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем регионе. С 1 января 2025 года этот показатель по России составляет 19 329 рублей. «Таким образом средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает ТАСС. 

Также предусматривается передача полномочий по начислению и выплате данного пособия Социальному фонду России. В дальнейшем выплаты будут производиться за счет средств федерального бюджета. На данный момент пособия выплачиваются непосредственно образовательными учреждениями. Отмечается, что новая мера коснется женщин, проходящих очное обучение в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования, а также научных организациях.

Сейчас размер пособия по беременности и родам для этой категории граждан соответствует сумме назначаемой стипендии за 140 дней декретного отпуска. При средней величине стипендии в пределах от двух до пяти тысяч рублей, итоговая сумма выплат составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.

С инициативой повысить размер пособия для студенток ранее выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания Госсовета он акцентировал внимание на необходимости особой поддержки будущих матерей, обучающихся очно в вузах, колледжах и техникумах.

Также председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что в стране предложили продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. По ее словам, эта инициатива побудит женщин к рождению ребенка. 

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, направленную на увеличение выплат по беременности и родам для студенток. Они, в среднем, будут получать 90 тысяч рублей по пособию. Информация следует из соответствующих документов.  Согласно положениям законопроекта, базовая расчетная сумма пособия предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения в соответствующем регионе. С 1 января 2025 года этот показатель по России составляет 19 329 рублей. «Таким образом средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает ТАСС.  Также предусматривается передача полномочий по начислению и выплате данного пособия Социальному фонду России. В дальнейшем выплаты будут производиться за счет средств федерального бюджета. На данный момент пособия выплачиваются непосредственно образовательными учреждениями. Отмечается, что новая мера коснется женщин, проходящих очное обучение в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования, а также научных организациях. Сейчас размер пособия по беременности и родам для этой категории граждан соответствует сумме назначаемой стипендии за 140 дней декретного отпуска. При средней величине стипендии в пределах от двух до пяти тысяч рублей, итоговая сумма выплат составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей. С инициативой повысить размер пособия для студенток ранее выступил президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания Госсовета он акцентировал внимание на необходимости особой поддержки будущих матерей, обучающихся очно в вузах, колледжах и техникумах. Также председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что в стране предложили продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. По ее словам, эта инициатива побудит женщин к рождению ребенка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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