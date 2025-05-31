31 мая 2025
30 мая 2025

Юная тюменка показала трюки на батуте, который подарил ей Моор. Видео

Юная жительница Тюмени освоила трюки на батуте, подаренном губернатором Моором
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор подарил батут девочке на Новый год
Александр Моор подарил батут девочке на Новый год Фото:

Юная жительница Тюмени перед Новым годом получила подарок от губернатора Тюменской области Александра Моора — батут. Накануне дня защиты детей мама девочки поделилась, что долгожданный аттракцион установлен и ребенок активно учит трюки. Об этом сообщил глава региона.

«Батут, наконец, занял свое место, и юная тюменка теперь может оттачивать мастерство. Несколько трюков уже разучила», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Тюменской области Александр Моор участвовал в благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил детям батут и велосипед.

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Юная жительница Тюмени перед Новым годом получила подарок от губернатора Тюменской области Александра Моора — батут. Накануне дня защиты детей мама девочки поделилась, что долгожданный аттракцион установлен и ребенок активно учит трюки. Об этом сообщил глава региона. «Батут, наконец, занял свое место, и юная тюменка теперь может оттачивать мастерство. Несколько трюков уже разучила», — рассказал губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Тюменской области Александр Моор участвовал в благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил детям батут и велосипед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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