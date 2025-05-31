Юная жительница Тюмени перед Новым годом получила подарок от губернатора Тюменской области Александра Моора — батут. Накануне дня защиты детей мама девочки поделилась, что долгожданный аттракцион установлен и ребенок активно учит трюки. Об этом сообщил глава региона.
«Батут, наконец, занял свое место, и юная тюменка теперь может оттачивать мастерство. Несколько трюков уже разучила», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Тюменской области Александр Моор участвовал в благотворительной акции «Елка желаний». Он подарил детям батут и велосипед.
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